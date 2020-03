O isolamento social impôs diversas mudanças na rotina das pessoas e das empresas, entre elas os restaurantes, que sofrem pela paralisação ou funcionamento parcial. Muitos correm risco de fechar as portas. A cervejaria Stella Artois criou um movimento chamado “Apoie Um Restaurante”, que tem por objetivo criar uma corrente de parceiros de todo o Brasil pela sobrevivência destes negócios.

Em Curitiba, 16 restaurantes participam da iniciativa.

O “Apoie Um Restaurante” é uma plataforma colaborativa, criada com a ChefsClub, para gerar caixa para que esses estabelecimentos, em especial os menores, que tem mais dificuldade para se manterem em funcionamento. Acessando o site www.apoieumrestaurante.com.br, o consumidor escolhe um restaurante e na compra de um voucher de R$ 100 paga só R$ 50 para consumir presencialmente no futuro.

Trocando em miúdos, você ganha um desconto de 50% para consumir no restaurante escolhido. Paga R$ 50 e consome R$ 100. O valor economizado é custeado pela Stella Artois e outros parceiros da ação, como o chef Alex Atala, uma das principais vozes da gastronomia brasileira.

Serão distribuídos milhares de cupons para resgate em diversas regiões do Brasil, entre elas Curitiba. O objetivo de reunir mais de 1.000 restaurantes no país. O valor arrecadado será 100% revertido aos estabelecimentos participantes, com potencial de injetar milhões no setor. A fintech brasileira Stone vai realizar as transações sem cobrar taxas dos restaurantes e vai transferir o dinheiro na hora.

A plataforma ainda deve receber em breve uma seção pela qual empresas e pessoas físicas poderão realizar doações diretas e comprar créditos para dar de presente.

Confira a lista de restaurantes participantes em Curitiba:

A Caiçara

Adele Gastronomia & Café

Café do Moço

Central Do Abacaxi

Emporio Nayme

Expresso Curitiba

FABIANO MARCOLINI TRATORIA

Ginger Bar

Il Barbuto

Maçã Padaria Artesanal

OIDE

Quintana Café e Restaurante

Rause Café + Vinho

Rest. Pata Negra

Sushi Arte Restaurante

Veg E Lev