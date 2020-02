Os ingressos para a 29ª edição do Festival de Curitiba, um dos eventos culturais mais importantes do país, já estão à venda. Em 2020 o festival acontece entre os dias 24 de março e 5 de abril, com mais de 400 atrações. As apresentações devem ocupar cerca de 70 espaços de Curitiba e região metropolitana, com peças nacionais e internacionais, estreias, espetáculos premiados, além de mostras que prometem levar teatro, dança, circo, música, oficinas, shows e performances para pessoas de todas as idades.

“Nesta edição mantemos nosso mote de ‘Festival para Todos’, com uma programação que possibilita arte e entretenimento para todos os tipos de públicos, de forma acessível e diversificada, em diferentes pontos da cidade”, explica Fabíula Passini, codiretora do Festival de Curitiba.

Este ano, o festival terá a presença de grandes nomes, artistas que fazem sucesso no teatro, TV, cinema e na música, como Mateus Solano, Luis Miranda, Denise Fraga, Emicida, Laila Garin, Denise Stoklos, Otávio Mueller, Lúcio Mauro Filho, Marcos Breda, Cacá Carvalho, Grupo Corpo, Rodrigo Portella, Ranieri Gonzales, Grupo Armazém, Gabriel Villela, Renata Carvalho, Grupo Galpão, entre outros.

Os valores dos ingressos vão desde entrada franca a R$ 80. A compra dos bilhetes pode ser feita nas bilheterias oficiais localizadas no ParkShoppingBarigüi e no Shopping Mueller. Em breve os ingressos também estarão disponíveis no site oficial do Festival de Curitiba e também, por meio do aplicativo do evento, disponível para os sistemas Android e iOS.

Valores

Mostra 2020 – De R$ 0 a R$ 80 (entrada inteira)*

Fringe – De R$ 0 a R$ 60 (entrada inteira) + taxa administrativa

Risorama – R$ 70 (entrada inteira) + taxa administrativa

MishMash – R$ 40 (entrada inteira) + taxa administrativa

Guritiba – De R$ 0 a R$ 40 (entrada inteira) + taxa administrativa

*Os espetáculos dos espaços José Maria Santos e Mini Guaíra, são acrescidos de uma taxa de R$ 1,44.

Serviço

29ª Festival de Curitiba

Quando: De 24/03 a 05/04 de 2020.

Valores: Os ingressos vão de R$ 0 até R$ 80.

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br, pelo aplicativo “Festival de Curitiba 2020”, e nas bilheterias físicas do ParkShoppingBarigui, de segunda a sexta-feira, das 11h às 23h; sábado das 10h às 22h e domingos das 14h às 20h; e no Shopping Mueller, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Verifique a classificação indicativa e orientações de cada espetáculo.