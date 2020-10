O VinaBurger Bom Gourmet está de volta com opções de hambúrgueres a R$ 15, alguns deles com direito à batata-frita ou rústica e molhos da Heinz, que patrocina o festival. A novidade dessa edição, que vai desta quinta (1º) ao dia 11 de outubro, é a taxa de entrega grátis no raio de três quilômetros da casa do cliente. Para pedir, é só acessar www.vaidevina.com.br ou baixar o aplicativo do Vina.

A maioria dos 17 estabelecimentos participantes do festival apresenta sanduíches criados de forma exclusiva para o evento. Entre as opções, há, por exemplo, o sanduíche vegano, do Opa, Burguer, feito com carne vegetal do Hambúrguer do Futuro e queijo vegano. Tem, ainda, o hambúrguer de porco com abacaxi do Butcher Burger. Já o Deutcher Burger – Hambúrguer Alemão aposta no toque picante da geleia de pimenta com queijo coalho.

Os recordistas de vendas da edição de estreia também estão de volta, como é o caso do Leopoldo Burguer, de O Aviador Burger e do Mavy Pub. Participam ainda Burger Beast, WRK, Fuck the Diet, U.S Burger, Pulperiando, Hangar 7, Mein Burger Hessel, Burguer Bar, HNF Hamburgueria, Truck Petiscaria e We are Smash.

Serviço

VinaBurger Bom Gourmet

Data: 01 a 11 de outubro

Valor: R$ 15 cada hambúrguer e frete grátis para raio de até 3 km

Menu completo: www.vaidevina.com.br

@vaidevina

