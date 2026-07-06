Curitiba recebe grupo de K-pop sul-coreano e festival folclórico; veja agenda completa

A agenda cultural de Curitiba para esta semana, que se estende de segunda-feira (06) até o próximo domingo (12), destaca uma atração internacional de peso para os fãs de música pop sul-coreana. Além do show do grupo NTX, a cidade conta com o início do tradicional festival folclórico no Guairão, espetáculos teatrais e as clássicas feiras de inverno.

Shows e Música

Show de K-Pop: NTX – 2026 Tour in LATAM Data e Horário: Quarta-feira (08/07) às 18h30. Onde: Teatro Bom Jesus — Rua 24 de Maio, 135, Centro. Descrição: O grupo sul-coreano retorna à capital paranaense com sua turnê latino-americana. Ingressos: A partir de R$ 169,50.



Festivais e Teatro

64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná Data e Horário: De 06 a 12 de julho, de segunda a sábado às 20h e domingo às 19h. Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) — Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro. Descrição: O festival reúne grupos tradicionais para celebrar a dança, o canto e o teatro de diversas culturas que colonizaram o estado. A abertura (06/07) traz o grupo germânico Alte Heimat, e a terça-feira (07/07) conta com o folclore ucraniano Barvinok. Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia), à venda via Ingresso Nacional.

Alice no País das Maravilhas Data e Horário: Diariamente até domingo (12/07). Onde: Teatro Regina Vogue — Shopping Estação. Descrição: Espetáculo infantil ideal para aproveitar o período de recesso escolar. Ingressos: Disponíveis no DiskIngressos.

Festival Cena Hum – Mundo Melhor Data: De quinta-feira (09/07) a sábado (11/07). Onde: Espaço Cultural Cena Hum. Descrição: Mostra de peças teatrais e apresentações artísticas focadas em temas sociais.



Gastronomia, Exposições e Lazer

Feira Especial de Inverno da Praça Osório Data e Horário: Diariamente. Segunda a sábado, das 10h às 21h; domingos, das 14h às 20h. Onde: Praça Osório, Centro. Descrição: Tradicional feira de rua com dezenas de barracas de artesanato, cachecóis, roupas térmicas e comidas típicas de inverno, como quentão e pinhão. Ingressos: Entrada gratuita.

Exposição “Histórias da Floresta” Data e Horário: Terça a domingo, em horário comercial. Onde: CAIXA Cultural Curitiba. Descrição: Nova mostra interativa e artística perfeita para visitas em família e roteiros culturais de inverno. Ingressos: Gratuito.

