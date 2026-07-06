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Curitiba recebe grupo de K-pop sul-coreano e festival folclórico; veja agenda completa

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 06/07/26 11h59
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Imagem mostra a escadaria do Teatro Guaíra, em Curitiba.
Teatro Guaíra, em Curitiba, recebe atrações especiais para a semana cultural. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná/Antônio More.

A agenda cultural de Curitiba para esta semana, que se estende de segunda-feira (06) até o próximo domingo (12), destaca uma atração internacional de peso para os fãs de música pop sul-coreana. Além do show do grupo NTX, a cidade conta com o início do tradicional festival folclórico no Guairão, espetáculos teatrais e as clássicas feiras de inverno.

Shows e Música

  • Show de K-Pop: NTX – 2026 Tour in LATAM
    • Data e Horário: Quarta-feira (08/07) às 18h30.
    • Onde: Teatro Bom Jesus — Rua 24 de Maio, 135, Centro.
    • Descrição: O grupo sul-coreano retorna à capital paranaense com sua turnê latino-americana.
    • Ingressos: A partir de R$ 169,50.

Festivais e Teatro

  • 64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná
    • Data e Horário: De 06 a 12 de julho, de segunda a sábado às 20h e domingo às 19h.
    • Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) — Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro.
    • Descrição: O festival reúne grupos tradicionais para celebrar a dança, o canto e o teatro de diversas culturas que colonizaram o estado. A abertura (06/07) traz o grupo germânico Alte Heimat, e a terça-feira (07/07) conta com o folclore ucraniano Barvinok.
    • Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia), à venda via Ingresso Nacional.
  • Alice no País das Maravilhas
    • Data e Horário: Diariamente até domingo (12/07).
    • Onde: Teatro Regina Vogue — Shopping Estação.
    • Descrição: Espetáculo infantil ideal para aproveitar o período de recesso escolar.
    • Ingressos: Disponíveis no DiskIngressos.
  • Festival Cena Hum – Mundo Melhor
    • Data: De quinta-feira (09/07) a sábado (11/07).
    • Onde: Espaço Cultural Cena Hum.
    • Descrição: Mostra de peças teatrais e apresentações artísticas focadas em temas sociais.

Gastronomia, Exposições e Lazer

  • Feira Especial de Inverno da Praça Osório
    • Data e Horário: Diariamente. Segunda a sábado, das 10h às 21h; domingos, das 14h às 20h.
    • Onde: Praça Osório, Centro.
    • Descrição: Tradicional feira de rua com dezenas de barracas de artesanato, cachecóis, roupas térmicas e comidas típicas de inverno, como quentão e pinhão.
    • Ingressos: Entrada gratuita.
  • Exposição “Histórias da Floresta”
    • Data e Horário: Terça a domingo, em horário comercial.
    • Onde: CAIXA Cultural Curitiba.
    • Descrição: Nova mostra interativa e artística perfeita para visitas em família e roteiros culturais de inverno.
    • Ingressos: Gratuito.
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