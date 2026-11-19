A véspera de feriado em Curitiba reúne show da MPB contemporânea, estreia no teatro de comédia do estado e um pacote de 14 lançamentos cinematográficos nas salas da cidade.

Shows

O trio Gilsons apresenta seu show nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2026, às 22h (abertura às 19h), no Cine Lido Curitiba – Casa de Espetáculos.

Data e horário: 19 de novembro de 2026, às 22h (abertura dos portões às 19h).

19 de novembro de 2026, às 22h (abertura dos portões às 19h). Local: Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160, Centro.

Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160, Centro. Ingressos: À venda pela Ticketmaster (a partir de R$ 115 a meia-entrada e R$ 230 a inteira no 1º lote, conforme o setor, com possibilidade de desconto para Clube Cult) e na bilheteria oficial.

Peças de teatro

O Teatro de Comédia do Paraná leva ao palco Muito Barulho por Nada, com sessão nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2026, às 20h30, no Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha), dentro do Teatro Guaíra.

Data e horário: 19 de novembro de 2026, às 20h30 (segue em cartaz até 22 de novembro, com sessões de quinta a sábado às 20h30 e domingo às 18h).

19 de novembro de 2026, às 20h30 (segue em cartaz até 22 de novembro, com sessões de quinta a sábado às 20h30 e domingo às 18h). Local: Rua XV de Novembro, 971, Centro.

Rua XV de Novembro, 971, Centro. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), à venda pelo Disk Ingressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.

Trio Amadeus Jornada Épica – Do Clássico ao Rock

Data e horário: 19 de novembro de 2026, às 20h.

19 de novembro de 2026, às 20h. Local: Rua Pedro Viriato Parigot de Souza 5300, Campo Comprido.

Rua Pedro Viriato Parigot de Souza 5300, Campo Comprido. Ingressos: a partir de 67,80 (meia) e R$ 135,60 (inteira), à venda pelo Disk Ingressos e na bilheteria do Teatro Positivo.

Novos filmes em cartaz

Quatorze títulos entram em cartaz nos cinemas de Curitiba nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2026, encabeçados pela aventura Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, dirigida por Francis Lawrence.

Principais estreias do dia (19/11/2026): Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, Eu Sou o Rocky (sobre os bastidores do filme de Sylvester Stallone), Ramayana: O Nascimento de uma Lenda, Josephine: Fragmentos de um Crime (com Channing Tatum e Gemma Chan), Querido Mundo (dirigido por Miguel Falabella e Hsu Chien, com Malu Galli e Eduardo Moscovis), Sem Pai Nem Mãe, Malês, Camisas Negras.



Locais: Salas de cinema de Curitiba (a programação e os horários variam conforme cada complexo exibidor).

Salas de cinema de Curitiba (a programação e os horários variam conforme cada complexo exibidor). Ingressos: Bilheterias dos cinemas e plataformas online de cada rede ou distribuidora.