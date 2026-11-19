A véspera de feriado em Curitiba reúne show da MPB contemporânea, estreia no teatro de comédia do estado e um pacote de 14 lançamentos cinematográficos nas salas da cidade.
Shows
O trio Gilsons apresenta seu show nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2026, às 22h (abertura às 19h), no Cine Lido Curitiba – Casa de Espetáculos.
- Data e horário: 19 de novembro de 2026, às 22h (abertura dos portões às 19h).
- Local: Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160, Centro.
- Ingressos: À venda pela Ticketmaster (a partir de R$ 115 a meia-entrada e R$ 230 a inteira no 1º lote, conforme o setor, com possibilidade de desconto para Clube Cult) e na bilheteria oficial.
Peças de teatro
O Teatro de Comédia do Paraná leva ao palco Muito Barulho por Nada, com sessão nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2026, às 20h30, no Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha), dentro do Teatro Guaíra.
- Data e horário: 19 de novembro de 2026, às 20h30 (segue em cartaz até 22 de novembro, com sessões de quinta a sábado às 20h30 e domingo às 18h).
- Local: Rua XV de Novembro, 971, Centro.
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), à venda pelo Disk Ingressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.
Trio Amadeus Jornada Épica – Do Clássico ao Rock
- Data e horário: 19 de novembro de 2026, às 20h.
- Local: Rua Pedro Viriato Parigot de Souza 5300, Campo Comprido.
- Ingressos: a partir de 67,80 (meia) e R$ 135,60 (inteira), à venda pelo Disk Ingressos e na bilheteria do Teatro Positivo.
Novos filmes em cartaz
Quatorze títulos entram em cartaz nos cinemas de Curitiba nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2026, encabeçados pela aventura Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, dirigida por Francis Lawrence.
- Principais estreias do dia (19/11/2026):
- Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita,
- Eu Sou o Rocky (sobre os bastidores do filme de Sylvester Stallone),
- Ramayana: O Nascimento de uma Lenda,
- Josephine: Fragmentos de um Crime (com Channing Tatum e Gemma Chan),
- Querido Mundo (dirigido por Miguel Falabella e Hsu Chien, com Malu Galli e Eduardo Moscovis),
- Sem Pai Nem Mãe,
- Malês,
- Camisas Negras.
- Locais: Salas de cinema de Curitiba (a programação e os horários variam conforme cada complexo exibidor).
- Ingressos: Bilheterias dos cinemas e plataformas online de cada rede ou distribuidora.