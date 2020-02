A Gibiteca de Curitiba está com inscrições abertas para 23 cursos regulares nas áreas de ilustração digital, quadrinhos, pintura e desenho. São oferecidas 30 vagas nos cursos de quadrinhos, pintura, desenho e oficina de criação de jogos de tabuleiro. As mensalidades custam R$ 55,00. Na área de arte digital, são 12 vagas para os cursos de Ilustração Digital e HQ – Finalização Digital, ambos no valor de R$ 90,00. Já o curso de Animação custa R$ 100,00.

As aulas são semanais e atendem desde o público que procura conhecimentos básicos até quem já tem experiência no assunto. Para as crianças de 7 a 11 anos, haverá vagas no curso de “Quadrinhos para Crianças” e no workshop “Colônia de Férias”, programado para julho.

Quem pretende cursar um deles no primeiro semestre de 2020 pode se inscrever até a primeira semana de março, quando começam as aulas, na Gibiteca ou pelo telefone (41) 3321-3250. A sede da Gibiteca fica na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, no Centro.

Confira alguns cursos oferecidos para o primeiro semestre:

Quadrinhos – Mangá

Professor: João Felipe Ferreira

De 03/03 a 23/06/2020 (sala de cursos)

Terça-feira, das 10h às 12h

R$ 55,00 mensais

Ilustração Digital

Professor: Marcelo Lopes

De 04/03 a 24/06/2020 (Incubadora)

Quarta-feira, das 14h às 16h / das 16 às 18h.

R$ 90,00 mensais

Básico de Animação

Professor: Francisco Benvenuto Gusso

De 05/03 a 25/06/2020 (Incubadora)

Quinta-feira, das 16h às 18h

R$ 100,00 mensais

Pintura com aquarela

Professor: Hosana Cristina

De 06/03 a 03/07/2020 (sala de cursos)

Sexta-feira, das 10h às 12h

R$ 55,00 mensais