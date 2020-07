Com apenas 6 anos de idade, Bridger Walker é a mais nova personalidade da internet. Nesta semana, a história dele rodou o mundo depois de salvar a irmã caçula do ataque de um cachorro e aparecer com o rosto todo machucado. Atores e celebridades norte-americanas passaram a mandar mensagens de apoio ao menino, que se recupera em casa.

Toda a saga foi revelada pela tia das crianças, Nicole Noel Walker, que fez um post no Instagram. Sem dar muitos detalhes, ela contou que – quando percebeu que o cachorro iria atacá-los – o menino se colocou na frente do animal para evitar que machucasse a irmã. Segundo Nicole, depois que tudo acabou, Bridger teria dito: “Se fosse para alguém morrer, pensei que seria melhor que fosse eu”.

Enquanto tentava escapar do ataque, o menino levou várias mordidas na cabeça e também no rosto. Ele foi levado às pressas para o hospital e precisou passar por uma cirurgia. Ao todo, Bridger levou 90 pontos.

Reconhecimento do Capitão América

Ao compartilhar o que aconteceu, a tia também iniciou uma corrente pelas redes sociais para que o ato heroico do sobrinho chegasse ao elenco de “Vingadores”, filme favorito do menino. Nesta terça-feira (15), o ator Chris Evans, que interpreta o Capitão América mandou um recado para Bridger:

“Essa é uma mensagem para o Bridger. Olá! Aqui é o Capitão América, como você está, colega? Eu li a sua história e vi o que você fez. Eu sei que você ouviu muito isso nos últimos dias, mas deixe eu dizer de novo: cara, você é um herói. O que você fez foi tão corajoso, tão altruísta. Sua irmãzinha tem tanta sorte em ter você como irmão mais velho, seus pais devem estar muito orgulhosos”, diz o ator no vídeo, encarnando o personagem.

Chris Evans ainda prometeu mandar um presente ao menino: “Eu vou achar seu endereço e te mandar um escudo autêntico do Capitão América, porque você merece. Continue sendo o homem que você é, nós precisamos de pessoas como você. Aguenta aí. Eu sei que a recuperação pode ser difícil, mas baseado no que eu vi, acho que não tem muito que possa te parar”, afirma.