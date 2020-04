Neste sábado (25) o grande destaque vai para a estreia de Frozen 2 no Amazon Prime Video, a animação da Disney vai estar disponível no streaming até 30 de abril deste ano. Na TV, a nova versão de Robocop filmado pelo cineasta brasileiro José Padilha será exibido às 15h40, no Telecine Action.

Frozen 2

Amazon Prime Video

Por que Elsa nasceu com poderes mágicos? A resposta chamando-a e ameaçando seu reino. Com Anna, Kristoff, Olaf e Sven, ela partirá em uma jornada tão perigosa quanto notável. Em “Frozen”, Elsa temia que seus poderes fossem demais para o mundo. Em “Frozen 2”, ela deve torcer para que sejam o bastante.

Zoe e Raven

Netflix

Uma jovem de 15 anos passa as férias de verão em uma ilha da Inglaterra, onde desenvolve uma relação especial com um cavalo misterioso.

Felipa e o Foguete

Globoplay

Felipa é apaixonada pelo cãozinho Foguete. Após uma proibição no prédio, a menina e os amigos resolvem reencontrar o bichinho.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Premium

11h50 – Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível

TC Cult

13h15 – Ilha dos Cachorros

TC Action

15h40 – Robocop (2014)

TC Pipoca

17h25 – Mulher-Maravilha

TC Fun

20h05 – Eragon

TC Touch

22h00 – Titanic