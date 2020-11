Que o Festival Bom Gourmet tem opções para todos os gostos, você já sabe. Ao todo, são 53 restaurantes participantes desta 12ª edição do Festival, que oferecem menus completos e exclusivos com entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos de R$ 59,90 e R$ 69,90 até o dia 29 de novembro. Mas para quem não abre mão de um bom naco de carne, tem no Festival opções de dar água na boca.

Sempre queridinho, o mignon se destaca em pratos diversos de muitos participantes. Ele é o acompanhamento escolhido para diversas receitas, estando presente no menu de restaurantes de diferentes cozinhas, de italianos a orientais.

Pimenta Brasserie

Fotos: Fernando Zequinão

Mesclando a culinária brasileira com a internacional, o Pimenta Brasserie tem o mignon como um dos destaques no jantar. O filé que leva o nome da casa vem acompanhado de batatas gratinadas, um clássico.

Mas os apreciadores de carne também encontram no Festival Bom Gourmet outros cortes especiais, com métodos de preparo diferenciados e muito sabor. O brisket é um deles. Também no menu do Pimenta Brasserie, o corte é retirado do peito bovino e passa por um lento processo de cocção e defumação.

Pobre Juan

No Pobre Juan, quem ganha destaque no menu é o flat iron, o corte que tem feito sucesso entre os amantes de churrasco. A carne é retirada da palheta do boi, ou o “ombro”, e tem bastante suculência e sabor. Na opção do Pobre Juan, o flat iron é servido com molho blue cheese e mash de abóbora-cabotiá.

Ox Room Steakhouse

Na Ox Room Steakhouse, as opções de cortes especiais são de encher os olhos. No menu da casa, o destaque vai para o pirulito de costela, corte nobre e defumado, assado por 16 horas e servido em mousseline de cenouras e molho demi-glace artesanal, pétalas de cebola roxa e flor de sal. Outra opção é o top sirloin, corte alto do Angus, acompanhado de creme de alcachofras, parmesão capa preta, espinafre e chalotas caramelizadas.

Bull Prime

O chorizo também está presente nos menus da Bull Prime Carnes Nobres. A marca, com três unidades participantes no Festival Bom Gourmet ainda traz outras opções de cortes especiais, como o bombom de alcatra, ancho e entranha, o corte superior da costela.

La vaca Steakhouse

No La Vaca Steakhouse, além do chorizo, os destaques são o mignon na brasa, a fraldinha e o baby beef, corte retirado do miolo da alcatra, saboroso e macio, servido com mac and cheese (penne em molho de queijos).

Badida

O Badida também traz como opção o entrecôte, o corte argentino de nome francês que ganhou fama mundial. E por falar em fraldinha, esse corte suculento e cheio de sabor é uma das opções da Devons Steak House, onde a carne ganha como acompanhamento farofa da casa e arroz biro-biro. A receita também está presente no menu do Badida, em suas duas unidades.

Ernesto Ristorante

A capa do contrafilé é ainda uma opção do Ernesto Ristorante, onde é servido com batatinhas chips e molho de pimenta.

L’Entrecôte de Paris

E, claro, o entrecôte é o carro-chefe da casa que leva o nome do corte, o L’Entrecôte de Paris. Servida com molho da casa e batatas fritas, a carne ganha um sabor especial.

Cabaña Montefusco

A variedade de cortes especiais não para por aí. O tradicional chorizo argentino é o destaque do menu do Cabaña Montefusco Parrilla Argentina, que ganha como acompanhamento farofa de cebola crocante, milho orgânico e arroz branco na opção do almoço, e tagliatelle na manteiga e alho crocante no jantar.

Se o seu prato preferido é carne, você viu que não faltam opções para se deliciar neste Festival. Selecione suas opções e não esqueça de fazer a reserva antecipada diretamente nos restaurantes. Devido à pandemia, os participantes desta edição estão garantindo todas as medidas de prevenção e controle para receber o público. Confira as regras de biossegurança que os estabelecimentos devem seguir.

