A novela “Amor de Mãe” será suspensa da grade da Globo a partir da próxima segunda (23), como parte das medidas da emissora contra a propagação do novo coronavírus. Com isso, “Fina Estampa” (2011-2012) será reprisada na faixa das 21h, e trará de volta personagens icônicos, como a Pereirão (Lilia Cabral) e Crô (Marcelo Serrado).

Essa será a primeira alteração da Globo em relação às suas novelas. Até abril chegarão ao fim “Malhação – Toda Forma de Amar” e “Éramos Seis”, dando lugar às reprises: “Malhação – Viva a Diferença” (2017-2018) e “Novo Mundo” (2017), respectivamente, enquanto “Salve-se Quem Puder” segue até 28 de março, quando será substituída por “Totalmente Demais” (2015-2016) a partir do dia 30.

Escrita por Aguinaldo Silva, “Fina Estampa” mostra a história de duas mulheres muito diferentes: Tereza Cristina (Christiane Torloni) e Griselda (Lilia Cabral), essa última apelidada de Pereirão, que se encontram e acabam se tornando rivais, primeiro pelo envolvimento de seus filhos e depois por causa de Renê (Dalton Vigh).

O folhetim conta com personagens caricatos e um tom cômico, que deu certo com o público, com média de 39,1 pontos na Grande SP (cada ponto do Ibope representava na época 67 mil lares), segundo a coluna Telepadi. “Amor de Mãe”, por exemplo, teve pico de 37 pontos nesta semana (cada ponto representava na época 74,9 mil lares).

Relembre quem é quem em “Fina Estampa”

Núcleo Griselda

Griselda Pereira (Lília Cabral): Portuguesa criada no Brasil, sustenta os filhos fazendo pequenos consertos na vizinhança desde que seu marido desapareceu no mar. O trabalho como faz-tudo – ou “marido de aluguel”, como se intitula – a fez ficar conhecida no bairro como Pereirão.

Pereirinha (José Mayer): Pescador, desapareceu no mar há 15 anos deixando a mulher e os três filhos. Homem de caráter duvidoso, bem diferente da esposa, estava envolvido em negócios suspeitos antes de sumir e ser dado como morto.

Quinzé (Malvino Salvador): Filho mais velho de Griselda, é trabalhador e atua como garçom. Foi abandonado pela ex-mulher, Teodora (Carolina Dieckmann), de quem nunca esqueceu, e cria o filho pequeno com a ajuda da mãe.

José Antenor (Caio Castro): Filho do meio de Griselda e Pereirinha, é um rapaz ambicioso e envergonhado de sua origem humilde, mas é o orgulho da mãe por ser estudante de medicina. Engana a namorada dizendo que é de família rica.

Maria Amália (Sophie Charlotte): Filha caçula de Griselda, é uma jovem romântica, que trabalha como vendedora de cosméticos naturais. Tenta deixar a mãe mais feminina e admira seu pulso firme diante dos obstáculos da vida.

Quinzinho (Gabriel Pelícia): Filho de Quinzé, o xodó do pai, da avó e da tia. Os três se revezam para tomar conta da criança, que foi abandonada pela mãe.

Teodora (Carolina Dieckmann): Ambiciosa e interesseira, abandonou o marido, Quinzé, e o filho para tentar a sorte nos EUA ao lado de um lutador de vale-tudo. Reaproxima-se da família Pereira quando descobre que a sogra ganhou na loteria.

Wallace Mu (Dudu Azevedo): Rapaz de origem pobre, fez fama nos EUA como lutador de vale-tudo. Retorna ao Brasil para brigar pelo título mundial em sua categoria, mas é obrigado a se afastar por problemas de saúde. Vive batendo de frente com Quinzé, por causa de Teodora.

Enzo (Julio Rocha): Filho de Pereirinha, é parceiro do pai na busca por um tesouro. No final, desiste de acompanhá-lo em seus pequenos golpes e inicia uma carreira de modelo.

Núcleo Tereza Cristina

Tereza Cristina (Christiane Torlone): Esnobe e arrogante, ela é uma socialite preocupada em manter o nome e a honra da família e ocupa seu tempo com as mais requintadas formas de gastar dinheiro. Ama o marido, mas tem atritos frequentes com a filha, de personalidade bem diferente da sua.

Renê Velmont (Dalton Vigh): Chef de cozinha, ele é dono do badalado restaurante Le Velmont, especializado em cozinha francesa, que ganhou da mulher. É apaixonado pela mulher e mantém ótimo relacionamento com os filhos. Contratado por Griselda para ensinar-lhe boas maneiras, acaba se envolvendo amorosamente com ela.

Patrícia (Adriana Birolli): Estudante de psicologia, herdou a beleza da mãe, Tereza Cristina, e a personalidade do pai, Renê. Apesar de não se considerar patricinha, tem gostos bastante caros. Namora Antenor, por quem é apaixonada, mas se decepciona quando descobre a farsa que ele inventou sobre sua família.

Renê JR. (David Lucas): Filho caçula de Tereza Cristina e Renê, preocupa os pais com o tempo que passa na frente do computador. É através da internet que alcança fama de conquistador.

Crodoaldo Valério, o Crô (Marcelo Serrado): Mordomo e fiel escudeiro de Tereza Cristina. Idolatra a patroa, para quem é um empregado subserviente e dedicado, apesar de, muitas vezes, dizer que não a tolera. Nada discreto no visual, mantém em mistério um secreto caso amoroso.

Vanessa (Milena Toscano): Sobrinha de Crô, jovem estuda na mesma universidade de Antenor e da amiga Patrícia. Trabalha como hostess no restaurante de Renê, onde não perde a oportunidade de jogar seu charme para o patrão.

Íris (Eva Wilma): Tia de Tereza Cristina, ela morava há anos em Nova York e quase não tinha contato com a família. Quando retorna ao Brasil, chantageia a sobrinha, prometendo não revelar seu segredo em troca de dinheiro.

Alice (Thaís de Campos): Companheira de tia Íris, ela é uma espécie de secretária e retorna com ela ao Brasil.

Marilda (Kátia Moraes): Empregada de Tereza Cristina, ela atura as grosserias da patroa e os desmandos de Crô, que a trata como subalterna.

Severino (Ricardo Blat): Empregado de Renê, ele atua como maître do restaurante Le Velmont e acompanha o patrão quando ele inaugura o Brasileiríssimo.

Núcleo de Paulo

Paulo (Dan Stulbach): Irmão de Tereza Cristina, empresário da grife de moda praia Fio Carioca, é casado com a estilista da marca, com quem tem uma relação apaixonada. Estéril, não apoia a mulher, Esther (Júlia Lemmertz), quando ela procura uma médica para tentar realizar o sonho de ser mãe.

Esther (Júlia Lemmertz): Estilista e sócia da Fio Carioca. Apaixonada pelo marido, com quem mantém um relacionamento quase perfeito. Nunca abandonou o sonho de ser mãe e conta com a ajuda de sua médica para realizá-lo.

Márcia (Alexandra Martins): Secretária da Fio Carioca.

Núcleo da Dr. Danielle Fraser:

Danielle Fraser (Renata Sorrah): Médica de Esther, especializada em fertilidade dirigida, a ajuda a realizar o sonho de ser mãe. Viúva, não tem filhos, mas briga pela guarda do sobrinho, filho de seu falecido irmão. Envolve-se com Enzo e o ajuda na carreira de modelo.

Guilherme (Isio Ghelman): Irmão de Danielle, ele é professor universitário e toma conta do filho desde a morte da mulher. Namora em segredo uma aluna. Morre no início da trama, em um acidente de carro.

Pedro Jorge (Vitor Colman): Sobrinho de Danielle, é órfão de mãe, passa a ser disputado pela tia e pelos avós maternos quando o pai morre.

Henrique (Jaime Leibovitch) e Celina (Ana Rosa): Avós de Pedro Jorge, eles brigam na Justiça com Danielle pela guarda do menino.

Beatriz (Monique Alfradique): Namorada de Guilherme, ajuda Danielle na briga pela guarda de Pedro Jorge quando ele morre. Mas, ao descobrir que o embrião implantado em Esther foi criado pela médica a partir de um óvulo seu e do esperma de Guilherme, entra na Justiça para requerer seus direitos de mãe sobre a criança.

Glória (Monica Carvalho): Assistente de Danielle, ela descobre que a médica usou o óvulo de Beatriz e o esperma de Guilherme para criar o embrião que implantou em Esther.

Núcleo de Álvaro

Álvaro (Wolf Maya): Filho de Íris, primo de Tereza Cristina e Paulo, é dono de um quiosque na praia. Vive com a mulher, com quem leva um estilo de vida bastante zen.

Zambeze (Totia Meirelles): Mulher de Álvaro, é proprietária do Recanto da Zambeze e tem uma relação aberta com o marido. Além de cuidar da pousada, é massagista no quiosque que ele mantém na praia.

Dona Zilá (Rosa Marya Collin): Hóspedes do Recanto da Zambeze, fazia os cosméticos vendidos por Amália. Morre no início da trama, deixando para a jovem as receitas de seus cremes.

Luana (Joana Lerner): Garota de programa, ela é acolhida por Zambeze em sua pousada. Tem o dom da premonição, surpreendendo todos com suas previsões.

Deusa (Michelle Martins): Também hóspedes do Recanto da Zambeze, desperta o interesse masculino com sua beleza.

Reinaldo (Ítalo Guerra): Também hóspedes do Recanto da Zambeze, envolve-se com Deusa.

Mandrake (Sandro Pedroso): Funcionário do Recanto da Zambeze, ele também é mágico.

Joel (Joe Ribeiro): Também funcionário do quiosque.

Núcleo de Ferdinand

Ferdinand (Carlos Machado): Sargento reformado do Borpo de Bombeiros, é frequentador do quiosque de Álvaro e dono da rede de vôlei na praia onde vários personagens se reúnem para jogar. Sujeito mal-humorado, vive batendo boca com Crô. Trabalha como chefe de segurança do condomínio de Tereza Cristina.

Honório, o Gigante (Eri Johnson): Joga vôlei na praia. Seu apelido mantém o respeito, mas sua estatura só garante trabalhos em festas infantis. Separa-se da mulher depois de ser flagrado com outra. Trabalha como contador da loja que Griselda inaugura após ganhar na loteria.

Maurício, o Pezão (Marcelo Brou): Também joga vôlei na praia. Quando Amália abre sua loja de cosméticos, vai trabalhar com ela.

Victor (Fábio Keldani): Salva-vidas.

Núcleo de Guaracy

Guaracy (Paulo Rocha): Português, dono do Tupinambar, onde Quinzé trabalha como garçom. Veio para o Brasil quando herdou o estabelecimento de um tio. É apaixonado por Griselda e faz tudo para agradá-la. Também se envolve com Esther ao longo da trama

Albertinho (André Garolli): Primo de Guaracy, o ajuda a administrar o Tupinambar.

Jaqueline (Janine Salles): Funcionária do Tupinambar, envolve-se com Albertinho.

Núcleo de Baltazar

Baltazar (Alexandre Nero): motorista de Tereza Cristina, um homem discreto e educado no trabalho, mas extremamente violento em casa. Além de ser autoritário com a filha, alivia suas frustrações agredindo a mulher. Tem uma relação conflituosa e risível com Crô.

Celeste (Dira Paes): Mulher de Baltazar, ela é amiga de Griselda. Romântica, abandonou o sonho de ser professora para se casar. É agredida pelo marido frequentemente, mas teme denunciá-lo à polícia. Ao longo da trama, abre o restaurante Tempero da Celeste, em sociedade com Griselda.

Solange, a Sol (Carol Macedo): Filha de Baltazar e Celeste, é uma adolescente extremamente vaidosa. Irrita-se com as atitudes do pai, que não a deixa ir a bailes funk, chegando a enfrentá-lo algumas vezes. Seu sonho é ser cantora e dançarina.

Daniel (Guilherme Boury): Namorado de Sol, é colega de Antenor na faculdade de medicina e vive no Recanto da Zambeze.

Núcleo de Vilma

Vilma (Arlete Salles): Trabalha como taxista desde que herdou o carro de seu falecido marido. Antenada, gosta de navegar na internet e apoia a neta na busca por um namorado para a filha. Vive com a filha e a neta e as três gerações de mulheres convivem em harmonia.

Letícia (Tânia Khallil): Filha de Vilma, é uma jovem e bela viúva. Desde a morte do marido, não se envolveu com nenhum outro homem, dedicando-se exclusivamente ao trabalho como professora e aos cuidados com a filha adolescente.

Carol (Bianca Salgueiro): Neta de Vilma, não concorda com a opção da mãe de ficar sozinha desde a morte de seu pai. Com a ajuda do amigo Renê Jr., promove um encontro para a mãe.

Núcleo de Juan Guilherme

Juan Guilherme (Carlos Casagrande): Ex-modelo internacional, é um homem bonito e sedutor, que faz sucesso com as mulheres. Apaixonado por motos, é dono da loja Fashion Moto. Cuida do filho desde a separação. Vai envolver-se com Letícia, mas a relação acaba prejudicada com a volta da ex-mulher.

Fábio (Guilherme Leicam): Filho de Juan Guilherme, mora com o pai desde que a mãe se mudou para a Itália por conta de sua carreira de modelo.

Chiara (Helena Rinaldi): Ex-mulher de Juan Guilherme, a modelo retorna da Itália depois que descobre ter um aneurisma. Com poucos meses de vida, decide se reaproximar do filho e vai morar no apartamento do ex-marido. Sua chegada desestabiliza a relação de Juan e Letícia, que adiam a data do casamento.

Rafael (Marco Pigossi): Funcionário da Fashion Moto, é o gerente da loja. Usa os veículos do patrão e dos clientes para cumprir seus acordos escusos com Antenor. Apaixona-se por Amália e, depois de muita insistência, começa a namorá-la. Forja o roubo de motos da loja para ganhar dinheiro com os desmanches.

Zuleika (Juliana Knust): Bonita e ambiciosa, sonha conseguir a confiança do patrão para ocupar o cargo de gerente da loja. Preterida, sofre com o desprezo de Rafael, o que a faz revelar a Amália as falcatruas do rapaz, provocando o fim do namoro dos dois.

Edvaldo (Rafael Zulu): Mecânico, amigo de Zuleika, vai namorar Glória.

Joe Maluco (Alexandre Liuzzi): Mecânico na Fashion Moto.

Núcleo de Dagmar

Dagmar (Cris Vianna): Cozinheira do Tupinambar. Para dar conta do orçamento, também vende suas empadas para o quiosque de Álvaro, sem o conhecimento do patrão Guaracy. Envolve-se com Quinzé e, depois, com Wallace Mu.

Leandro (Rodrigo Simas): Filho de Dagmar, abandonou os estudos e costuma passar os dias na praia. Tem vergonha de trabalhar, mas sempre dá um jeitinho de manter a pose na frente dos amigos. Envolve-se nos negócios ilícitos de Rafael e faz programas para ganhar dinheiro, despertando a desconfiança da mãe.

Leonardo (Vitor David): Filho caçula de Dagmar, é o oposto do irmão. Dedicado, estuda em uma escola particular graças ao seu bom desempenho. É o melhor amigo de Renê Jr.

Nanda (Luma Costa): Namorada de Leandro, é surfista e nem desconfia que ele está envolvido em negócios ilícitos.

Núcleo das “maridos de aluguel”: Deborah (Ana Carolina Dias), Lurdinha (Dani Barros), Fabrícia (Luciana Paes), Cícera (Tânia Toko), Índia (Cida Nascimento), e Zélia (Sylbeth Soriano).

Outros personagens

Marcela Coutinho (Suzana Pires): Jornalista inescrupulosa, utiliza-se de meios antiéticos para conseguir um furo de reportagem. Vai envolver-se com Paulo e chantagear a “amiga” Tereza Cristina. Acaba morrendo assassinada pela vilã.

Joana (Suzana Pires): Irmã gêmea de Marcela, aparece decidida a vingar a morte da jornalista. Desconfiada de Tereza Cristina, a denuncia à polícia.

Alexandre Lopes (Rodrigo Hilbert): Professor de neurociência, envolve-se com Patrícia quando ela se separa de Antenor.

Ellen (Josie Pessoa): Amiga de Patrícia.

Isolina (Guida Vianna): Amiga de Griselda, Vilma e Celeste.

Mônica (Isabel Fillardis): Advogada de Teodora no processo pela guarda de Quinzinho, e também da Drª Danielle.

Beto JR. (Danilo Sacramento): Repórter que publica a história com o segredo de Tereza Cristina.

Max (Christian Monassa): Amigo de colégio de Renê Jr., Leonardo e Fábio, dos quais gosta de tirar vantagem.