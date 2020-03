O sábado (28) promete de ser de muita ação e nostalgia. A seleção suprassumo que separamos inclui os dois filmes de comédia do sucesso dos anos 2000, Vovó… Zona, que se encontra disponível no Amazon Prime Video; o clássico dos anos 80, De Volta para o Futuro, que será exibido às 13h45, no Telecine Cult; e também tem a estreia de Notas de Rebeldia, longa original da Netflix, que mostra a luta de um jovem para realizar seu sonho profissional.

Notas de Rebeldia

Netflix

Um jovem enfrenta a reprovação do pai ao lutar pelo sonho de se tornar sommelier ao invés de tocar o tradicional restaurante da família.

Vovó… Zona 1 e 2

Amazon Prime Video

Na Amazon Prime Video você pode conferir os dois filmes da comédia de um agente especial que se veste de senhora para salvar uma família, é o ‘Vovó…Zona’.

Cada um na sua Casa

Globoplay

Uma adolescente encontra um alien que foi banido pelo seu povo devido às várias trapalhadas causadas por ele. Ele tenta ajudá-la em uma missão, mas pode acabar atrapalhando.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Fun

10h05 – Ladybug: Aventura dos Insetos

TC Pipoca

11h20 – Maze Runner: Prova de Fogo

TC Cult

13h45 – De Volta para o Futuro

TC Premium

19h35 – Pantera Negra

TC Touch

17h45 – Orgulho e Preconceito

TC Action

22h00 – Deadpool 2