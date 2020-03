O Domingo (29) tá garantido com a exibição da dobradinha do Temperatura Máxima com A Bela e a Fera e Guardiões da Galáxia, a partir das 14h, na Globo; também a animação O Corajoso Ratinho Despereaux, na Netflix, e O Retorno de Mary Poppins, disponível no Amazon Prime Video são os principais destaques do dia.

A Bela e a Fera

TV Globo, Temperatura Máxima, a partir das 14h

No ano de 1810, um naufrágio leva à falência um comerciante, pai de três filhos e três filhas. A família se muda para o campo e Bela, a filha mais jovem, parece ser a única entusiasmada com a vida rural. Certo dia o pai de Bela arranca uma rosa do jardim de um palácio encantado e acaba condenado à morte pelo dono do castelo, um monstro. Para salvar a vida do pai, Bela vai viver com o estranho ser. Lá, ela encontra uma vida cheia de luxo, magia e tristeza e, aos poucos, descobre mais sobre o passado da Fera, que se sente cada vez mais atraída pela jovem moça.

Guardiões da Galáxia

Guardiões da Galáxia da Marvel expande o Universo Cinemático Marvel para o cosmo, onde o impetuoso aventureiro Peter Quill se vê como objeto de uma caçada implacável após roubar uma misteriosa esfera cobiçada por Ronan, um vilão poderoso com ambição que ameaça todo o universo. Para fugir do determinado Ronan, Quill é forçado a fazer uma complicada aliança com um quarteto de desajustados — Rocket, um guaxinim atirador, Groot, uma árvore mutante humanoide, a mortal e enigmática Gamora e o vingador Drax, o Destruidor. Mas quando Quill descobre o verdadeiro poder da esfera e o perigo que ela representa para o cosmo, ele deve fazer seu melhor para reunir seu grupo desorganizado para uma última e desesperada resistência — com o destino da galáxia em jogo.

Os Mercenários 3

TV Globo, Domingo Maior, às 23h25

Em sua nova aventura, Barney Ross irá enfrentar o antigo amigo e co-fundador dos mercenários, Conrad Stonebanks, um cruel traficante de armas que forjou a sua própria morte, após ser atacado pelo parceiro de equipe. Para impedir os planos de vingança do vilão, que pretende destruir os mercenários de uma vez por todas, Barney, Lee Christmas e seus companheiros veteranos decidem unir forças com uma “nova geração” de profissionais, um grupo de jovens rápidos, fortes e especializados em tecnologia.

O Corajoso Ratinho Despereaux

Netflix

Adaptado na obra de Kate DiCamillo, a animação conta a história de um habilidoso ratinho que se apaixonar por uma princesa humana.

O Retorno de Mary Poppins

Amazon Prime Video

A babá mais famosa do cinema volta. Em O Retorno de Mary Poppins, ela retorna para ajudar a próxima geração da família Banks a encontrar a alegria e a magia que estão faltando nas suas vidas após perderem um ente querido.

Meu Cachorro é um Robô

Globoplay

Quando Tyler perde seu cãozinho de estimação e fica arrasado, seu pai, um inventor, cria um cão-robô para ocupar o lugar do animal.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Pipoca

10h45 – Astérix e o Segredo da Poção Mágica

TC Cult

11h40 – Um Fusca em Monte Carlo

TC Action

12h30 – X-Men: O Filme

TC Fun

14h25 – Detona Ralph

TC Touch

16h15 – Sorte no Amor

TC Premium

22h00 – Velozes e Furiosos: Hobbs Shaw