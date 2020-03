Toda sexta-feira a Tribuna do Paraná costuma trazer a agenda com os shows e festas do fim de semana, em Curitiba e região. Infelizmente, com a pandemia do novo coronavírus, os eventos culturais tiveram que ser suspensos. Mas isso não é motivo para desanimar. Agora é hora de ficar em casa com a família e o nosso espaço passa a ser preenchido com sugestões do que assistir na TV e nos principais serviços de streamings.

LEIA TAMBÉM – Tubarão e os outros filmes e séries que chegam à Netflix em abril

Hoje, o destaque é a comédia Vovó… Zona 2, filme que será exibido na Sessão da Tarde da TV Globo, às 15h. Para quem curte maratonar, há grandes novidades nos serviços de streamings. A Netflix disponibiliza nesta sexta-feira a trilogia completa de Jogos Vorazes e o Amazon Prime Video estreia a versão live-action de Mogli, O Menino Lobo.

Vovó… Zona 2

TV Globo. Sessão da Tarde, às 15h

Após prender um famoso ladrão de bancos, o detetive do FBI precisa mais uma vez se disfarçar como uma senhora idosa. Desta vez, ele tem que encontrar o suspeito de espalhar um vírus de computador que pode dar aos inimigos do governo acesso a arquivos confidenciais. Ele se disfarça para trabalhar como babá na casa do criador do vírus. Além do caso, ainda tem que lidar com os problemas da família.

Jogos Vorazes – Trilogia completa

Netflix

Baseado em uma obra literária de grande sucesso. A Trilogia de Jogos Vorazes chega na plataforma de streaming hoje. É uma boa pedida para criançada fazer aquela maratona.

Mogli, O Menino Lobo

Amazon Prime Video

A Live-action sobre a história de um menino criado por lobos é lançada hoje, no Prime Video. A trama mostra a vida do garoto que embarca em uma aventura de autoconhecimento fazendo amizade com grandes animais da floresta.

Piratas Pirados!

Globoplay

O Capitão Pirata parte em missão para derrotar seus adversários no prêmio Piratas do Ano. O problema é que sua tripulação atrapalha mais do que ajuda.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Touch

09h35 – Um Bom Partido

TC Premium

13h25 – Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível

TC Action

15h35 – A Hora do Rush 3

TC Pipoca

20h25 – Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2

TC Fun

22h00 – Uma Noite no Museu 2

TC Cult

18h00 – Mormaço