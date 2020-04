Nesta segunda-feira (6), a Netflix estreia a série The Big Show Show, produção pra toda família que conta as aventuras do ex-lutador de luta livre Big Show criando seus filhos. Na TV, a festa está garantida com A Hora do Rush 3, na Sessão da Tarde, às 15h, e Mulher-Maravilha, no Telecine Premium, na Sessão das 22h.

A Hora do Rush 3

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

O embaixador Han está em Paris, prestes a revelar evidências sobre o trabalho da Tríade, o mais poderoso e conhecido sindicato do crime do planeta. Ele descobriu a identidade de Shy Shen, responsável pela organização, e está disposto a revelá-la para o Tribunal Mundial do Crime. Entretanto a Tríade deseja manter esta informação em segredo e para tanto decide usar todas as possibilidades que dispõe. Para ajudar Soo Yung, a filha do embaixador, o inspetor-chefe Lee e o detetive James Carter viajam até a França. Em Paris, sem conhecer a cidade nem o idioma, eles precisam evitar que uma conspiração mundial aconteça.

A Grande Muralha

TV Globo, Tela Quente, às 23h10

No século XV, William e Tovar são dois mercenários em busca de “pó negro” (pólvora). Depois de escaparem do ataque de uma criatura misteriosa, eles se encontram acidentalmente aos pés da Grande Muralha. Lá, acabam aprisionados pelos guerreiros chineses, que estão na iminência de sofrerem um ataque. Reza a lenda que, a cada 60 anos, uma horda de monstros tenta transpassar a barreira para se alimentar dos humanos que vivem do outro lado.

The Big Show Show

Netflix

O ex-lutador de luta livre Big Show está fora dos ringues, pronto para um desafio ainda maior: criar três filhas com a esposa na Flórida

The Big Show Show. Foto: Divulgação/Netflix

Sonic X

Amazon Prime Video

O Amazon Prime Video disponibiliza as temporadas da série de Sonic. Na produção, o animal mais veloz tenta salvar Cream e Cheese das garras do Dr. Eggman, que acidentalmente ativou o poder do Controle do Caos, fazendo com que ele, Sonic e os seus amigos, fossem teleportados para o Planeta Terra.

Sonic X. Imagem: Divulgação

As Aventuras do Pequeno Colombo

Globoplay

Para salvar a família da falência, Cristóvão Colombo convence os amigos Leonardo da Vinci e Mona Lisa a irem a uma ilha de tesouro. Na viagem, eles são atacados pela fera Nautilus.

Cena de “As Aventuras do Pequeno Colombo”. Imagem: Divulgação

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC PIPOCA

09h55 – As Aventuras de Fujiwara Mancherster

TC Action

13h40 – Transformers

TC Touch

13h50 – A Bela e a Fera (2014)

TC Cult

14h20 – Matadores de Velhinha

TC Fun

17h10 – A Fuga das Galinhas

TC Premium

22h00 – Mulher-Maravilha