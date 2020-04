A terça-feira (07) promete muita emoção e aventura para a garotada toda. No Amazon Prime Video, Yoko mostra a amizade entre uma menina que perdeu o pai recentemente com um monstrinho fofinho que está sendo perseguido por um malvado caçador. Já no Globoplay, a série animada Loopeados é uma viagem ao tempo capaz de divertir a família toda. E, pra fechar, Turma da Mônica: Laços é o destaque da Sessão das 22h no Telecine Pipoca.

Coincidência do Amor

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

Kassie Larson é uma mulher madura e bem-sucedida, que decide fazer uma inseminação artificial para realizar o seu sonho de ser mãe. Mas ela não imagina que o seu melhor amigo, o neurótico Wally, substituiu a amostra do doador durante uma bebedeira. Anos depois, Kassie e seu filho Sebastian encontram Wally, sem imaginar que formam uma verdadeira família.

Yoko

Amazon Prime Video

Pia, uma garota machucada pela morte recente de seu pai, encontra Yoko, um Yeti com poderes mágicos. Yoko está sendo perseguido por um caçador e, por isso, Pia faz de tudo para mantê-lo em segurança.

Cena do filme “Yoko”. Foto: Divulgação

Loopeados

Globoplay

Presos ao tempo, Luc e Theo vivem a mesma segunda-feira todos os dias e são capazes de resolver qualquer problema antes mesmo que eles aconteçam.

Cena da série “Loopeados”. Foto: Divulgação

PomPoko: A Grande Batalha dos Guaxinins

Netflix

Lançamentos imobiliários estão expulsando os guaxinins selvagens de Tama Hills. Mas elesestão se preparando para revidar.

Cena do filme “Pompoko: A Batalha dos Guaxinins”

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Cult

08h10 – O Segredo da Mansão

TC Action

09h10 – Jogos Vorazes: A Esperança – O Final

TC Premium

12h20 – O Parque dos Sonhos

TC Fun

15h50 – Nanny McPhee e as Lições Mágicas

TC Touch

20h00 – A Vida Secreta de Walter Mitty

TC Pipoca

22h00 – Turma da Mônica: Laços