Para o feriado de Tiradentes, a TV Globo exibe o filme O Aprendiz de Feiticeiro, na Sessão da Tarde, às 15h; já nos streamings, os destaques vão para As Aventuras de Bailey: A Noite na Cidade, no Amazon Prime Video, e a animação Scooby Doo e WWE – Maldição do Demônio Veloz, no Globoplay.

O Aprendiz de Feiticeiro

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

Balthazar é um feiticeiro que mora em Manhattan e luta para defender a cidade de seu arqui-inimigo. Só que ele não e mais capaz de cumprir a tarefa sozinho. Ele então recruta como aprendiz Dave, um rapaz comum, com um potencial oculto. Balthazar passa a ensinar tudo o que sabe o mais rapidamente possível para que juntos possam lutar contra as forças que ameaçam Nova York e talvez o mundo.

The Last Kids on Earth – 2ª Temporada

Netflix

Um órfão de 13 anos se junta aos amigos para sobreviver ao apocalipse depois que sua cidade é invadida por monstros e zumbis.

As Aventuras de Bailey: A Noite na Cidade

Amazon Prime Video

Bailey está achando que não vai ganhar presentes de Natal por ter sido um cachorrinho muito levado. Animado por descobrir um outro meio de tornar seus desejos realidade, Bailey se afoba e coloca sua família em risco. E é tentando consertar seus erros que descobre o verdadeiro significado do Natal.

Scooby Doo e WWE – Maldição do Demônio Veloz

Globoplay

Scooby-Doo e Salsicha vivem uma aventura em um evento de carros assombrado. A turma vai unir forças com alguns astros para salvar a corrida e resolver o mistério.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Action

10h05 – João e Maria: Caçadores de Bruxas

TC Fun

11h45 – Os Croods

TC Premium

14h50 – Homem-Aranha: De Volta ao Lar

TC Pipoca

19h40 – Creed II

TC Cult

20h15 – Flashdance

TC Touch

22h00 – Como eu era Antes de Você