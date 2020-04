O domingo tem muita emoção e diversão pra família toda. Na Globo, Toy Story 3, chega às 14h, no Temperatura Máxima, já no final da noite, De Volta ao Ringue fecha o dia no Domingo Maior, às 23h20. Na Netflix, o destaque vai para segunda parte de 4 Contra o Apocalipse, série que chegou a plataforma na última sexta-feira (17).

Toy Story 3

TV Globo, Temperatura Máxima, às 14h

Prestes a ir para faculdade, Andy precisa arrumar o quarto e definir o que irá para o lixo ou guardado no sótão. Durante a mudança, seus antigos companheiros – entre eles Buzz Lightyear, Jessie e o Sr. Cabeça de Batata – são jogados no lixo por engano e acabam encontrando abrigo numa creche, onde enfrentarão a rivalidade de outros brinquedos. Para resgatar os amigos, Woody terá que deixar Andy e enfrentar perigosas aventuras. Vencedor de dois Oscars: Melhor Filme de Animação e Melhor Canção Original.

De Volta ao Ringue

TV Globo, Domingo Maior, às 23h20

O lutador de MMA Victor Stroev, conhecido como Hammer, envolve-se em um acidente de carro, comprometendo sua carreira. Shark, seu rival, ameaça matar a mulher que Victor ama caso ele não concorde com uma luta no ringue.

4 Contra o Apocalipse: Livro 2

Netflix

Jack, June, Quint e Dirk partem para encontrar os zumbis perdidos, retomar a cidade e talvez – apenas talvez – cavar um lugar na turma dos descolados.

A Gangue Zip Zap

Amazon Prime Video

Os irmãos gêmeos Zip e Zap são castigados na escola e, então, enviados para um centro de educação muito rígido. O diretor dessa escola é um homem muito bravo e que repudia qualquer forma de lazer e entretenimento. Cansados dessa situação, Zip e Zap formam um grupo que tem como princípios a coragem, a amizade e inteligência, para poder fazer suas travessuras e desafiar o diretor.

Doente de Amor

Globoplay

O comediante e motorista de Uber paquistanês Kumail e a estudante de psicologia Emily se apaixonam, mas encontram dificuldades por conta do conflito de culturas.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Fun

09h40 – O Mundo Fantástico de Oz

TC Cult

10h55 – O Enigma da Pirâmide

TC Touch

15h10 – As Aventuras de Pi

TC Action

17h05 – O Hobbit – Uma Jornada Inesperada

TC Premium

19h55 – Jumanji: Bem-Vindo à Selva

TC Pipoca

22h00 – Alita: Anjo de Combate