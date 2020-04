Nesta quarta-feira (22), os destaques vão para o filme Frozen: Uma Aventura Congelante, que será exibido na TV Globo, no Cinema Especial, às 23h10, Moana, no Amazon Prime Video e as comédias Vai que Cola 2: O Começo e Os Farofeiros na Rede Telecine.

Ramona e Beezus

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

Ramona é uma menina com uma imaginação fértil que vive aprontando muitas confusões. Sua vida muda radicalmente quando seu pai, Robert, perde o emprego e sua mãe, Dorothy, começa a trabalhar. Ao lado da irmã mais velha, a certinha Beezus, Ramona irá usar toda sua criatividade para ajudar a família. Baseado no livro homônimo escrito por Beverly Cleary.

Frozen: Uma Aventura Congelante

TV Globo, Cinema Especial, às 23h10

A caçula Anna adora sua irmã Elsa, mas um acidente envolvendo os poderes especiais da mais velha, durante a infância, fez com que os pais as mantivessem afastadas. Após a morte deles, as duas cresceram isoladas no castelo da família, até o dia em que Elsa deveria assumir o reinado de Arendell. Com o reencontro das duas, um novo acidente acontece e ela decide partir para sempre e se isolar do mundo, deixando todos para trás e provocando o congelamento do reino. Até que Anna se aventura pelas montanhas de gelo para encontrar a irmã e acabar com o frio.

Aventuras com os Kratts

Netflix

Nesta série para crianças, os zoólogos Martins e Chris Kratt se transformam em desenho animado e vestem seus supertrajes para explorar o mundo animal.

Moana

Amazon Prime Video

Moana Waialiki é uma corajosa jovem que, acompanhada pelo lendário semideus Maui, Moana começa sua jornada em mar aberto, onde enfrenta terríveis criaturas marinhas e descobre histórias do submundo.

Onde está o Wally?

Globoplay

Wally e Wanda são viajantes curiosos que embarcam em missões a pedido de seu mentor, o Mago Barba Branca. Para cumprir o trabalho, a dupla precisa lidar com Lulu, sua maior rival.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Cult

13h10 – Os Guarda-Chuvas do Amor

TC Action

16h35 – Wolverine – Imortal

TC Touch

17h35 – O Guarda-Costa (1992)

TC Pipoca

18h15 – Vai que Cola 2: O Começo

TC Fun

20h00 – Os Farofeiros

TC Premium

22h00 – Juntos para Sempre