Em casa com a família? Confira então os destaques da programação da TV e plataformas de streaming. A Globo exibe na Sessão da Tarde nesta segunda-feira (20), a animação Enrolados, às 15h. Já no Tela Quente, Kong: A Ilha da Caveira fecha o dia. Nos streamings, o destaque vai para a aventura Meu Amigo Pé Grande, no Amazon Prime Video.

Enrolados

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

Nesta nova visão da história de Rapunzel, o infame Flynn Rider acaba encontrando sua cara-metade, que é ninguém menos que a garota com 21 metros de cabelo dourado mágico.

Kong: A Ilha da Caveira

TV Globo, Tela Quente, às 23h10

Os produtores de “Godzilla” recriaram as origens de um dos mais poderosos monstros mitológicos em Kong: A Ilha da Caveira, da Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures e Tencent Pictures.Esta aventura fascinante e original do diretor Jordan Vogt-Roberts (“Os Reis do Verão”) conta a história de uma diversa equipe de cientistas, soldados e aventureiros que se unem para explorar uma ilha mítica e intocada no oceano Pacífico, tão bela quanto perigosa. Longe de tudo e todos que podem os ajudar, a equipe se aventura no território do poderoso Kong, dando início à maior das lutas entre o homem e a natureza. Quando sua missão de descoberta se transforma em uma missão de sobrevivência, a equipe deve lutar para escapar de um paraíso primitivo ao qual a humanidade não pertence.

Barbie Dreamhouse Adventures: Roberts Arrasando! – Temporada 1

Netflix

A família Roberts vai até a Costa Rica para investigar a lenda de uma sereia. Barbie começa a trabalhar em um parque aquático comandado por um chefe desonesto.

Meu Amigo Pé Grande

Amazon Prime Video

Depois de um acidente de bicicleta na floresta, Percy encontra um novo amigo, Pé Grande, uma criatura de dois metros e meio de altura, que foi deslocada por um incêndio recente na floresta. Mas quando dois valentões encontram o Pé Grande, eles decidem captura-lo e explora-lo comercialmente. Agora cabe a Percy, Leonard e Madison resgatar o Pé Grande e devolvê-lo à sua casa.

Moranguinho – O Céu é o Limite

Globoplay

Uma tempestade provoca o corte do abastecimento de água na cidade. Com a ajuda do Sr. Cara Longa, Moranguinho e as meninas tentam salvar a cidade.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Touch

09h55 – Um Anjo em Minha Vida

TC Fun

12h45 – Dormindo Fora de Casa

TC Premium

14h30 – Um Ato de Esperança

TC Cult

16h10 – Faroeste em Nova York

TC Pipoca

20h05 – Minha Vida em Marte

TC Action

22h00 – 007 – Cassino Royale