Nesta quarta-feira (08), a TV Globo exibe os filmes Alvin e os Esquilos 3, na Sessão da Tarde, às 15h, e a comédia romântica De Volta para Casa, no Cinema Especial, às 23h10. Já nos streamings, o destaque vai para a série Todo Mundo Odeia o Chris, que tem todas as temporadas disponíveis no Globoplay.

publicidade

Alvin e os Esquilos 3

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

Os irmãos Alvin, Simon e Theodore partem em um cruzeiro ao lado de Dave e as Esquiletes. Numa brincadeira com asa delta, Alvin acaba levantando voo e levando seus irmãos e as Esquiletes para uma ilha deserta. Enquanto Dave tenta encontrá-los, Alvin e os esquilos descobrem que o paraíso tropical não é tão deserto quanto imaginavam.

De Volta para Casa

TV Globo, Cinema Especial, 23h10

Recém-separada do marido, Alice Kinney decide recomeçar a vida se mudando para sua cidade natal, Los Angeles, com as duas filhas.

Viagem ao Centro da Terra

Netflix

Uma intuição e a falta de fundos do laboratório de um professor de geologia o fazem partir para a Islândia em busca de um portal para o centro da Terra.

Cena do filme “Viagem ao Centro da Terra”. Foto: Divulgação

As Aventuras de Dancer e Princesa

Amazon Prime Video

Rick Dancer era o mais exemplar e talentoso policial de sua divisão até que sua carreira acaba atingindo um fim precoce. As coisas mudam quando ele suspeita que um caso aparentemente simples esconde segredos que precisam ser desvendados. Com a ajuda de uma cadela policial chamada “Princesa”, homem e canino saem em busca da verdade.

Cena do filme “As Aventuras de Dancer e Princesa”. Foto: Divulgação

Todo Mundo Odeia o Chris

Globoplay

A série de maior sucesso da TV aberta se encontra disponível no Globoplay. Baseada na vida do comediante Chris Rock, “Todo Mundo Odeia o Chris” conta a história do adolescente negro que vive com a família no bairro do Brooklyn, em Nova York, na década de 1980.

Atores principais da série “Todo Mundo Odeia o Chris”. Foto: Divulgação

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Fun

09h15 – D2: Nós Somos os Campeões

TC Premium

11h35 – Tudo por um Pop Star

TC Action

11h50 – X-Men: Primeira Classe

TC Cult

14h25 – O Último Concerto de Rock

TC Pipoca

19h25 – Missão: Impossível – Efeito Fallout

TC Touch

22h00 – Legalmente Loira