No sábado, o destaque vão para os filmes e série disponíveis nos principais streamings. Entre eles, está à estreia de Minas do Mistério, filme infantil que chegou a plataforma na última sexta-feira (17). E, na TV, o Telecine Premium exibe X-Men: Fênix Negra, no Sessão das 22h.

Minas do Mistério

Netflix

Entre tesouros escondidos e locais históricos da Itália, Thomas quer fazer sua própria descoberta e embarca em uma jornada atrás de uma antiga lenda.

Os Novos Vingadores – Os Heróis do Amanhã

Amazon Prime Video

Os filhos dos Vingadores originais se unem para derrotar Ultron, o invencível robô que matou seus pais. Para esses jovens heróis vencerem, eles devem encontrar o Hulk e se juntar como os Novos Vingadores.

Clube da Anittinha

Globoplay

Anittinha, a popstar mais fofa do planeta, roda o mundo a bordo da Poderosa. Entre shows e confusões, ela descobre que estar com as pessoas que ama é o mais divertido da viagem.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Pipoca

10h40 – Star Trek (2009)

TC Fun

11h45 – Formiguinhaz

TC Cult

12h40 – Clube dos Cinco

TC Action

18h05 – Percy Jackson e o Mar de Monstros

TC Touch

19h35 – O Amor não Tira Férias

TC Premium

22h00 – X-Men: Fênix Negra