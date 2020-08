Curitiba será palco da última rodada do Rindo em Casa, 1º festival de humor ao vivo e online do Brasil. A iniciativa é do curitibano Marco Zenni e começou no auge da pandemia do novo coronavírus. Já foram realizadas quatro apresentações em São Paulo e neste sábado, a partir das 20h, no palco do Curitiba Comedy Club, acontece a última apresentação do festival, com shows de humoristas locais.

>>> Leitor da Tribuna do Paraná terá um SUPER desconto para adquirir um ingresso. Leia mais no final do texto!

O show será presencial e online. “O evento surgiu da necessidade da gente, como humorista, retomar os palcos, estar em atividade e fazendo shows. Por causa da pandemia, veio a dificuldade de ter contato com o publico. Então tivemos a ideia de fazer este show online”, contou o idealizados da ideia, Marco Zenni, que além de ser o mestre de cerimônias, também fará uma apresentação.

Também estarão no palco os humoristas Claudinho “Ahnão” Castro, Eduardo Jericó, Anderson Furlan, Segundinho e Raphael Bulk. “É uma oportunidade para que as pessoas que gostam de humor e não moram em Curitiba possam ver shows de qualidade sem sair de casa. É um elenco bacana, será um show divertido e quem for ou assistir pela internet, vai gostar muito.

“Como serão vários humoristas, farei um pout-pourri do meu repertório atual, mas sempre uma ou outra piada nova podem pintar. Aliás, as vezes do caminho de casa até o Curitiba Comedy Club surge uma piada nova. Agora, prometo para quem for assistir online que não vou me movimentar muito. Dizem que quando faço isso deixo as pessoas tontas”, diverte-se o humorista curitibano Claudinho Castro.

O local do festival, o Curitiba Comedy Club, estará aberto, seguindo todas as recomendações da Secretaria da Saúde para prevenção a covid-19. Por isso, os organizadores incentivam a participação virtual das pessoas. “Você pode assistir no Curitiba Comedy com toda a segurança de distanciamento recomendado pela Secretaria de Saúde ou assistir no conforto do seu lar. Esse show é focado na galera que está com saudades de ver um show de stand-up mas não quer sair de casa”, complementou o Ahnão.

Ingresso e DESCONTÃO da Tribuna

São várias modalidades de ingressos para quem quiser acompanhar o Festival Rindo em Casa. Os leitores da Tribuna do Paraná terão 40% de desconto se usarem o código TRIBUNA na hora de comprar o seu bilhete exclusivamente para a transmissão ONLINE.

Escolha o ingresso de sua preferência, clique em “Aplicar código promocional” e escreva TRIBUNA. Você vai ganhar 40% de desconto. Os ingresso custam:

Ingresso único: R$ 25 (+ R$ 2,50 de taxa)

Ingresso solidário: R$ 40 (+ R$ 4 de taxa)

Ingresso apoiador: R$ 60 (+ R$ 6 de taxa)

Ingresso O SHOW DE VOCÊS VALE 100!: R$ 100 (+ R$ 10 de taxa)

Acesse o link a seguir para a compra: Clique aqui e compre seu ingresso!

