A edição 2020 do já tradicional Festival do Pão com Bolinho Curitiba Honesta chega à sua 16ª edição e será totalmente delivery. Ao todo, são 40 estabelecimentos participantes e os sanduíches, com receitas desenvolvidas especialmente para o festival, terão preço único de R$ 16,90.

A compra dos sanduíches deverá ser feita pelo aplicativo 99Food (baixe na Apple Store ou Google Play) e a entrega será grátis para todos os pedidos. Para novos cadastros, os usuários receberão um bônus de R$ 25 para aproveitar e experimentar um dos sandubas participantes.

Forçados a optar por uma edição “delivery” do Festival, os organizadores acreditam que o esforço de todos os participantes valerá a pena. “Nós fizemos um grande esforço e viabilizamos o festival junto com os patrocinadores para que os bares não pagassem taxa de inscrição e conseguíssemos ajudar o setor neste momento”, explicou Sérgio Medeiros, do Curitiba Honesta.

Confira todos os sanduíches participantes!

A OSTRA BÊBADA

Bolinho de carne de siri, alface, cebola, tomate e o molho secreto da casa servido no pão francês.

Centro – (41) 3322-0940 – Terça a sexta das 11h30 às 22h. Sabado das 12 às 22h. Domingo das 12h às 16h. @aostrabebada

AMARILLO

Bolinho de costela e bacon, queijo muçarela, alface e tomate servido no pão macio. Acompanha fritas e dois mini churros de doce de leite.

Batel – (41) 3014-9313 – Segunda a sexta das 16h à 0h. Sábado das 12h à 0h. Domingo das 16h às 22h.

@amarillobeercwb

ARMAZÉM SANTA ANA

Bolinho de carne misturado com a famosa linguiça Blumenau, e tempero tradicional da casa, queijo alemão, cheiro verde e pão tipo francês bolinha.

Acompanha pasta de alho.

Uberaba – (41) 3024-5320 – Segunda a sábado das 11h as 15h e das 18h as 22h. @armazem_santaana

BAHIR

Kafta com temperos especiais em forma de bolinho de carne, queijo muçarela, maionese de hortelã servido no pão brioche. Acompanha batatas fritas com especiarias.

(41) 3016-0180 só whatsapp – Segunda das 11h às 15h e das 18h às 22h. @bahir.hamburgueria

BAMBA

Bolinho de carne de costela empanado, queijo cheddar, lascas de bacon, maionese e cheiro verde no pão francês crocante. Acompanha molho especial de alho.

Mercês – (41) 3329-0895 – Segunda a sexta das 11h às 15 e das 18h às 22h. Sábado e domingos das 11h às 15h. @bambacozinhabr

BAR DO DANTE

Bolinho de carne com temperos da casa, maionese, cheiro verde no pão dágua ou francês. Acompanha Vinagrete especial da casa.

Juvevê – (41) 3078-4820 – Segunda a sexta das 9h à 0h. Sábado das 9h às 19h. @bardodantecwb

BARBARAN

Bolinho de carne com temperos especiais, cracóvia defumada, queijo muçarela, queijo cheddar, alface, pepino azedo e maionese artesanal de alho no pão francês.

Centro – (41) 3322-2912. Terça a sexta das 18h às 23h. Sábado das 12h às 15h e das 18h às 23h. @barbaran_ucrania

BARONEZA

Bolinho de carne bovina temperado, alface e tomate servido no pão francês.

Acompanha maionese caseira de alho e batata frita.

Juvevê – (41) 3352-9327 – Segunda a sábado das 17h30 às 23h. @barbaroneza

BARTELI

Bolinho de carne com temperos especiais, crocante e suculento, maionese artesanal, chimichurri servido no pão challa.

Agua Verde (41) 3503-6486 Terça a sexta das 11h às 14h30 e das 16h às 21h. Sábado das 11h às 21h. Domingo das 11h às 14h30. @barteligastronomia

BASSET

Bolinho de carne com tempero especial, queijo muçarela, maionese e cheiro verde servido no pão bolinha.

Centro Cívico (41) 3154-0761- Segunda a domingo das 12h à 22h. @basset.lanches

BELVEDERE



Suculento bolinho de carne bovina empanado, queijo provolone bem derretido, maionese artesanal de alho, vinagrete com hortelã e maçã verde no pão crocante.

Bacacheri – (41) 99984-3374 – Terça a quinta das 18h30 às 23h. Sexta das 18h30 às 23h30. Sábado das 17h à Oh. Domingo das 17h às 22h. @belvederebeercwb

BOTECO DIVINA BÉRA

Bolinho de carne com temperos especiais e assado na brasa, queijo muçarela, cheiro verde e maionese artesanal da casa servido no pão francês.

Água Verde – (41) 3319-9680. Segunda a sábado das 18h às 23h30. @botecodivinabera

BURGUER BAR

Três bolinhos de costela, bacon, creme de queijos (cream cheese, provolone e mussarela), maionese da casa servido em um delicioso pão d’água.

Acompanha maionese especial da casa e batata frita.

Xaxim – (41) 3082-8229. Segunda a quinta das 18h às 23h. Sexta das 18h às 0h30. Sábado das 12h às 15h e das 18h às 0h30. @burguer.bar

CANABENTA

Bolinho de carne de short ribs, queijo muçarela derretido e vinagrete da casa servido no pão especial.

Alto da XV – 3019-6898 – Terça a sexta das 16h às 23h. Sábado das 12h à 23hh. Domingo das 12h às 18h. @canabenta

CARTOLAS

Bolinho de maminha e bacon com temperos da casa, queijo cheddar, molho artesanal servido pão crocante italiano. Acompanha batata fritas e brownie.

Centro – (41) 3209-6982 – Segunda a sábado das 17h à 22h. @cartolassportsbar

CURITIBA BURGER

Bolinho de carne temperado com linguiça Blumenau, queijo prato, tomate, molho especial servido no pão crocante. Acompanha fritas.

Batel – (41) 99602-2231 – Segunda a domingo das 18h às 22h. @curitibaburger

CHARLES BURGUER



Bolinho de carne com temperos temperos especiais do Charles, queijo muçarela, vinagrete, cebolinha verde e maionese artesanal no pão crocante. Acompanha batatas chips especiais da casa.

Mercês – (41) 3339-4771 – Segunda a sábado das 11h à 0h. Domingo das 17h à 0h. @charles_burguer

DINDA BEL

Três bolinhos de carne, sour cream, mix de queijos (parmesão, provolone e muçarela), molho marinara da casa, folhas de manjericão servido no pão francês. Acompanha salada de repolho agridoce.

Terça a sábado das 11h30 a 13h30 18h às 22h. Guabirotuba. @dindabelrestaurante

DOM CERVANTES

Bolinho de carne e bacon com temperos especiais, cobertos de queijo muçarela, maionese verde da casa e cebolinha verde servido não pão francês crocante. Acompanha molho Red barbecue.

Quarta a quinta das 17h às 22h. Sexta e sábado das 11h às 14h e das 17h às 22h. Merces. @domcervantesbeer.

DON KEBAB

Pão crocante, bolinho de carne, maionese artesanal, queijo provolone defumado e molho barbecue. Acompanha porção de fritas.

Batel – (41) 3232-3200 – Segunda a quinta das 17h à 0h. Sexta e sábado das 17h às 02h. @donkebabcwb

DUC BURGUER

Bolinho assado de fraldinha, maionese artesanal, queijo muçarela maçaricado servido no pão brioche. Acompanha batata rústica.

Batel – (41) 3016-8930 – Segunda a sábado das 18h as 23h. @ducburguer

EMPÓRIO KAMINSKI

Bolinho da casa delicioso empanado na farinha Panko com saladinha de tomates com manjericão e limão, cebola caramelizada, cheiro verde e queijo (muçarela ou cheddar). Servido no pão d’água crocante. Acompanha molho gremolata.

Batel – (41) 3342-3978. Segunda a domingo das 07h00 às 20h30. @emporiokaminski

GARDEN

Bolinho de carne com temperos especiais, queijo muçarela derretido, maionese artesanal servido no pão australiano Acompanha onion rings.

São Francisco (Largo da Ordem) – (41) 3121-2730.Segunda a quinta das 17h à 0h. Sexta e sábado das 17h às 02h. Domingo das 10h à 0h. @gardencwb

GREEN GATE

Bolinho de carne com tempero do chef, queijo cheddar derretido, maionese artesanal, cebolinha verde servido no pão crocante.

Portão – (41) 3505-1840 – Segunda a Sábado das 17h às 23h30. @greergatebar

GAS AMERICAN FOOD

Bolinho de carne com temperos da casa e feito na chapa, queijo cheddar, maionese de cebola caramelizada, rúcula e tomate no pão de leite especial.

Boa Vista – (41) 3354-5005 – Segunda a sexta das 18h às 22h. Sábado das 12h às 22h. @gasfood

HAMBURGUERIA ÁGUA VERDE

Bolinho de carne bovina com temperos especiais da casa, queijo muçarela, cheiro verde e maionese no pão francês. Acompanham molhos artesanais.

Água Verde – (41) 3013-7177 – Segunda a quinta das 18h às 22h. Sexta e sábado das 18h às 22h. @hamburgueriaaguaverde

HAMBURGUERIA DAS AMÉRICAS

Bolinho de carne bovina com temperos especiais da casa, queijo muçarela, cheiro verde e maionese no pão francês. Acompanham molhos artesanais.

Jardim das Américas – (41) 3319-0134 – Terça a domingo das 11h30 às 14h e das 18h às 22h. @dasamericashamburgueria

JABUTI

Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, molho de tomate com cebola, vinagrete da casa, alface, maionese artesanal servido no pão bolinha. Acompanha batata rústica.

Água Verde – (41) 3229-5054 – Segunda a sábado das 17h às 23h30. @jabutibar

KANAVIAL

Bolinho de carne moída de costela com bacon e recheado com muçarela, coberto com queijo provolone e farofinha de bacon, maionese verde a moda da casa e cheiro verde servido no pão francês.

Agua Verde- (41) 3242-3762 – Segunda das 16h à 23h. Terça a sexta das 16h às 0h. Domingo das 16h à 22h. @kanavial_bar

MAS SERÁ O BENEDITO ?

Bolinho de carne 200g com tempero especial da casa. maionese de wasabi, cebolinha verde e sunomono (pepino agridoce) no paõ macio especial.

Rebouças – (41) 3088- 0622 – Delivery: Segunda à sábado das 18h às 23h. @masseraobenedito

MAVY PUB

Bolinho de carne temperado com pinhão e bacon, queijo muçarela derretido, maionese verde artesanal e cheiro verde servido no pão francês assado na hora. Acompanha vinagrte de mexerica.

São José dos Pinhais – (41) 9 8459-2587 Segunda a Sábado Funcionamento das 17h30 às 23h. @mavy_pub

NA CASA DO GANSO

Bolinho de carne e linguiça Blumenau (120g), alface, tomate, maionese especial da casa servido no pão crocante.

Mercês – (41) 3014-0401 – Segunda a sábado das 11h45 ás 14h. Terça a sexta das 18h às 22h. @nacasadoganso

O JARDINEIRO

Bolinho de carne bovina com temperos especiais, creme de catupiry (original) com crispy de bacon, picles de cebola roxa, rúcula e maionese de cerveja Ipa Eisenbahn servido no pão estrela. Acompanha fritas.

São Francisco (41) 3092-4419 – Terça a domingo das 18h às 23h. @restauranteojardineiro

PIT STOP BURGER

Bolinho de carne bovina, queijo prato, maionese da casa, cheddar cremoso e doritos no pão crocante. Acompanha batata fritas.

Hauer – (41) 3030-6665 / 99278-6665 whats – Segunda a quinta das 18h às 23h. Sábado das 18h à 0h. Domingo das 18h às 23h. @pitstopburgergrill

QUINTAL 68

Bolinho de carne bovino, queijo provolone, bacon fatiado, picles artesanal de pepino e barbecue servido no pão crocante. Acompanha creme de cebola caramelizada e alho.

Xaxim – (41) 99750-2131 – Terça a domingo das 18h às 23h.

@quintal68

QUITUTTO

Bolinho de picanha (200g) com temperos da casa e empanado na panko, tradicional molho artesanal de tomate, queijo provolone derretido, maionese da casa servido no pão bolinha crocante coberto com provolone tostado.

Agua Verde – (41) 3107-3333 – Terça a sexta das 17h30 às 22h. Sábado das 17h às 22h.

@quitutto

SILZEUS

Dois bolinhos de carne, queijo cheddar, duas fatias de cracóvia, maionese branca, molhos especiais com relish de pepino servido no pão francês.

Santa Felicidade – (41) 3077-2953 – Segunda a quinta das 17h à 0h. Sexta das 17h à 1h. Sábado das 12h à 01h. Domingo das 12h às 23h30.

@silzeus_bar

TAKE YOUR BEER

Carne moída bovina de angus com blend de linguiça Blumenau da casa temperada com especiarias, queijo prato, maionese artesanal de mostarda e cheiro verde no pão bolinha.

Bom Retiro – (41) 3328-1999. Segunda a sábado das 11h às 22h45.

@takeyourbeercwb

THE BARBECUE

Bolinho de carne defumada no pitsmoker, queijo cheddar, maionese de manjericão servido no pão brioche. Acompanha chicken bacon (lascas de sobrecoxa de frango defumada).

Seminário – (41) 3027- 7492 – Segunda das 11h às 15h e das 18h às 22h. @The.barbecue.br

USHUAIA

Bolinho de carne temperada, queijo muçarela derretido, maionese verde (páprica, cebolinha e azeite de oliva) e cebolinha verde picada servido no pão cervejinha. Acompanha fritas.

Ecoville – (41) 9 9199-5114 – Segunda a sexta das 17h às 22h. Sábado das 12h às 20h. @ushuaiabarcuritiba

>>> Se você preferir, acesse o site da Curitiba Honesta para acessar um QR Code de cada sanduíche