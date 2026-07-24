Palácio histórico de Curitiba recebe exposição com aves típicas do Litoral do Paraná

A literatura paranaense terá papel de destaque no 4º Festival da Palavra de Curitiba. Uma parceria com a Academia Paranaense de Letras traz ao evento uma série de minicursos e uma exposição. Entre os dias 5 e 9 de agosto, as atrações gratuitas acontecem no Palácio Belvedere, localizado na Praça João Cândido.

O Palácio Belvedere recebe a exposição Guarás na Paisagem Paranaense, do escritor e aquarelista Dante Mendonça. O artista retrata os guarás, pássaros típicos do litoral paranaense, combinando técnicas de aquarela com bordado. Natural de Nova Trento, em Santa Catarina, Dante vive em Curitiba desde os anos 1970. Atuou como chargista e cronista nos jornais O Estado do Paraná e Tribuna do Paraná. Sua trajetória na aquarela começou em 2010, durante temporada em Paris, na França.

A exposição Guarás na paisagem paranaense pode ser visitada no dia 7 de agosto, das 11h30 às 18h30, e nos dias 8 e 9 de agosto, das 9h às 15h.

Minicursos abordam literatura infantil, cinema, contos e contação de histórias

Paulo Venturelli inicia a programação de minicursos no Belvedere. No dia 5 de agosto, ele ministra Pra Criança, Só Livrinho? em duas turmas: uma das 9h às 12h e outra das 14h às 17h. O escritor debate a relevância do professor como intermediador da literatura para crianças, o ensino da leitura e a importância de enxergar o leitor também como produtor de histórias.

Na manhã do dia 6, das 9h às 12h, o diretor Fernando Severo apresenta Adaptações de obras literárias paranaenses para o cinema. Ele discute os procedimentos técnicos e artísticos de uma adaptação, analisando obras inspiradas em nomes como Paulo Leminski, Dalton Trevisan, Cristóvão Tezza e Valêncio Xavier.

Em A Arte da Narrativa Breve, Marcio Renato dos Santos explora as possibilidades do conto. Com leituras de clássicos e textos contemporâneos, apresenta diferentes definições de conto e propõe a escrita de narrativas breves, seguida de leitura do material produzido. O encontro acontece no dia 6, das 14h às 17h.

Fátima Ortiz ministra o minicurso Uma história puxa a outra. A atriz propõe momentos criativos a partir das possibilidades inventivas dos jogos de palavras. Com base em contos e poemas de artistas como Mario Quintana e Cecília Meireles, experimenta a criação de novas histórias a partir da literatura e suas potências cênicas. A oficina ocorre no dia 7, das 8h30 às 11h.

No curso A arte de contar história, Marta de Moraes brinca com as linguagens e imagens da literatura. No encontro do dia 7, das 13h30 às 16h30, ela reflete sobre os símbolos e analogias da literatura que constroem o imaginário, mesclando herança cultural e várias representações de mundo para ampliar a contação de histórias.

João Almino apresenta o minicurso Machado de Assis: Os últimos cinco anos, no dia 9, das 9h às 12h. O encontro valoriza a obra madura do grande escritor, as questões filosóficas e o estilo de escrita que marcam textos como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas.

Festival da Palavra oferece dezenas de atividades gratuitas

A quarta edição do Festival da Palavra acontece entre os dias 5 e 9 de agosto em Curitiba. São dezenas de atividades gratuitas entre bate-papos, apresentações artísticas, oficinas e lançamentos de livros.

Serviço

IV Festival da Palavra de Curitiba

Data: de 5 a 9 de agosto de 2026

Programação gratuita

Atrações da Academia Paranaense de Letras: no Palácio Belvedere (Praça João Cândido – São Francisco)

Exposição – Guarás na Paisagem Paranaense

Visitação:

7 de agosto (quinta-feira), das 11h30 às 18h30

8 de agosto (sexta-feira), das 9h às 15h

9 de agosto (sábado), das 9h às 15h



Minicursos – Academia Paranaense de Letras

5 de agosto (terça-feira)

Pra Criança, Só Livrinho? – com Paulo Venturelli

Turma 1: 9h às 12h

Turma 2: 14h às 17h

6 de agosto (quarta-feira)

9h às 12h – Adaptações de obras literárias paranaenses para o cinema – com Fernando Severo

14h às 17h – A Arte da Narrativa Breve – com Marcio Renato dos Santos



7 de agosto (quinta-feira)

8h30 às 11h – Uma história puxa a outra – com Fátima Ortiz

13h30 às 16h30 – A arte de contar história – com Marta de Moraes

9 de agosto (sábado)

9h às 12h – Machado de Assis: Os últimos cinco anos – com João Almino