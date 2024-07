Festival Mad In Brazza reúne artistas do Rap e Trap em Curitiba

Mais uma vez, a capital paranaense será palco do aguardado Festival Mad in Brazza, um evento inteiramente dedicado ao Rap e Trap, que promete reunir os maiores nomes do gênero. O festival acontecerá no dia 17 de agosto, no Expotrade Convention Center.

Os artistas confirmados nesta edição são: Djonga; Criolo; BK, L7NNON, Matuê, Teto, Kayblack; Filipe Ret; Ryu; Xamâ; Vulgo FK; Delacruz; Major RD; Orochi; Borges; Planet Hemp

O movimento do festival aconteceu após o produtor da Morgot Produções observar o crescimento do estilo musical no país, tendo a necessidade de expandir e criar um espaço digno da tendência. A primeira edição do evento reuniu mais de 16 mil pessoas, tornando o Mad In Brazza o maior festival do segmento no sul do país.

Além da Margot Produções, o evento conta com as produtoras Age Entretenimento e Like Entretenimento. O local escolhido foi a Arena Opus, em São José, na grande Florianópolis.

Setores:

Os setores são divididos da seguinte forma: Pista Brazza, Vip, Camarotes e Premium Open Bar;

Para mais informações sobre valores e mapa do evento, acesse o site de vendas: blueticket.com.br/evento/33841

Serviço

MAD IN BRAZZA CURITIBA

Local: Expotrade Convention Center • Pinhais, PR

Data: 17 de agosto de 2024

Abertura: 11h

Shows: 13h

Link de compra: https://www.blueticket.com.br/evento/33841

