Uma das carnes preferidas dos moradores de Curitiba, o mignon vai ganhar um festival especial em seu nome no restaurante Cantina do Délio, estabelecimento já conhecido pelos festivais deste tipo. A partir de segunda-feira (1º de fevereiro) os frequentadores podem escolher uma das opções, bem servidas para duas pessoas, ao preço de R$ 139,00.

Os pratos foram desenvolvidos pelo chef Délio Canabrava e sua equipe com o objetivo de agradar os mais variados tipos de paladares. O festival dura até o final de fevereiro. Os pratos poderão ser consumidos na própria Cantina – que segue todas as orientações de segurança e higiene repassadas pelas autoridades sanitárias – ou através do delivery próprio do restaurante – ou por delivery, diretamente no site do restaurante. Para os clientes que vão fazer a primeira compra, há um desconto de 15% no pedido.

Ao todo, serão cinco pratos preparados com a carne, cada uma com um molho específico. Confira:

Pene Nero (molho de pimentas pretas)

Al Gorgonzola

Al Demiglace

Al Brie

Al 4 Formaggio.

Para acompanhar, serão cinco opções:

Risoto Zaferrano (açafrão)

Tagliatelle Alfredo

Tagliatelle Al Funghi

Tagliatelle alla Primavera

Gnochi 4 Formaggio.

Cada prato irá acompanhar 450g de carne e vai servir duas pessoas.