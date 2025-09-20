Festival da Primavera em Curitiba; veja programação do fim de semana

A previsão do tempo colaborou e para quem deseja aproveitar o fim de semana na companhia de uma boa música, o Festival da Primavera pode ser uma boa opção. Ao longo de quatro finais de semana, Curitiba será palco de atrações musicais gratuitas.
A abertura do evento ocorreu nesta sexta-feira (19), na Praça Osório, com Danilo Caymmi, João Egashira e Julião Boêmio apresentando o melhor da música brasileira. Programação será realizada até 12 de outubro em diferentes cartões postais da cidade.
Do erudito ao forró, passando pelo jazz e pelo folk, as atrações visam agradar todos os gostos. Confira a programação completa deste primeiro fim de semana de festival.
Sábado (20)
Parque Barigui
- 11h – Orquestra à Base de Corda;
- 13h – El Merekumbe;
- 15h – Jazz Cigano;
- 17h – Tupi Pererê – show infantil;
- 19h – Suíte do 1º Ato ballet Dom Quixote – Curitiba Cia de Dança;
Jardim Botânico
- 12h – Orquestra da UTFPR – Em torno das 4 Estações.
Domingo (21)
Parque Barigui
11h – Banda Musical do Caximba;
13h – Mano a Mano Trio – Glauco Solter, Sérgio Albach e Vina Lacerda;
15h – Coral Brasileirinho;
17h – Orquestra à Base de Sopro e Vocal Brasileirão – Baile de Gafieira.
Parque Tanguá
17h – Jump Jazz.