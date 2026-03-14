Festival da Cerveja de Pinhas; veja horários de todo os shows

A Prefeitura de Pinhais confirmou o horário dos shows nos dois dias de Festival da Cerveja, que acontece neste sábado (14) e domingo (15), a partir das 13h, no Parc Autódromo. A oitava edição do evento traz os artistas de renome nacional: Nenhum de Nós, que se apresenta no sábado e, no domingo, Atitude 67.

Além deles, diversos artistas locais também sobem ao palco do evento, que celebra o aniversário de 34 anos do município. A entrada é gratuita: basta trocar uma nota fiscal de compra no comércio de Pinhais, de qualquer valor, pela plataforma digital MixPix.

Confira a grade da programação musical e saiba mais sobre os artistas a seguir.



Sábado – 14 de março



13h – DJ Darlanzzinho – Após 10 anos trabalhando em uma loja de discos e CDs, diariamente contemplando as artes das capas e questionando a importância da escolha da sequência das faixas por conta da mudança de atmosfera e sensações, Darlan de Freitas resolveu iniciar um projeto artístico como DJ com a intenção de celebrar e reviver a época onde os seletores musicais agitavam tardes ensolaradas e comandavam pistas noite adentro. Transitando nas musicalidades junto à atmosfera do público, Darlanzzinho explora desde os clássicos até os b-sides e pérolas sonoras injustiçadas – dos anos 70, 80 e 90 aos hits inesquecíveis do Disco e Pop da mesma época –, sempre buscando novos caminhos para introduzir de volta a cultura do Seletor Musical do ambiente.



13h30 – Anjo Torto – A banda Anjo Torto surgiu em Pinhais em 2025, como um projeto em tributo aos clássicos do rock mundial e nacional, como Beatles, Rolling Stones, Lynyrd Skynyd, AC/DC, Barão Vermelho, Raul Seixas, entre outros. A formação conta com João Marcelo (vocal), Big Gill e João Victor (guitarras), Troiano (baixo), Arthur “Tutu” (teclado) e Tadashi (bateria). Experientes na cena rockeira, os músicos já dividiram palco com grandes nomes como Raimundos, Matanza, CPM22, Blindagem, Cachorro Grande, Motorocker, Relespública, Acústicos & Valvulados, Velhas Virgens e Camisa de Vênus.



15h30 – Minha Banda É Uma Festa – A banda, formada em Curitiba, é uma homenagem cênico-musical à personagem “Dona Hermínia”, interpretada pelo ator e humorista Paulo Gustavo (30 de outubro de 1978 – 4 de maio de 2021). No repertório, o grupo reverencia mulheres expoentes do rock nacional, como Cássia Eller, Pitty e Marina Lima, incluindo outros artistas do estilo que influenciaram gerações a partir da década de 80, a exemplo de Legião Urbana e Capital Inicial, até as mais recentes como Jota Quest e Skank. Formação atual: Bruno (bateria), Michel (guitarra), Gustavo (baixo) e Fábio (vocal).



17h30 – Mr. Gomes – Formada em 2013, em Curitiba, a banda construiu sua trajetória resgatando a energia e o estilo do rock das décadas de 50 e 60, destacando-se nos palcos do Sul do Brasil com sua sonoridade vintage e performances marcantes. Agora, a banda inicia sua fase autoral com “The Thing”, uma música que mantém a essência do rock clássico enquanto apresenta identidade própria. A música ganhou um clipe, lançado em fevereiro de 2026, que já bateu 880 mil visualizações no YouTube. Um marco para este novo momento da história da Mr. Gomes, cuja formação é: Patrick “Mr. Gomes” (vocais), Sandro Piccolo (guitarra e vocais), Zé Tulio (baixo acústico e vocais), Cristopher Montanari (piano e teclado), Luis Felipe Lammel (bateria) e Daniel Januário (trombone).



20h – Nenhum de Nós – Em 2026, a banda gaúcha Nenhum de Nós completará 40 anos de sua primeira apresentação, somando 2.500 shows pelo Brasil e outros países. Com 17 discos, três DVDs, entre outros lançamentos, a banda já recebeu inúmeros prêmios, reconhecimento de público e de crítica e possui uma imensa legião de fãs em toda a América Latina. Sucessos como “Camila, Camila” e “Astronauta de Mármore” (versão para “Starman”, de David Bowie), farão parte da apresentação do grupo no primeiro dia do 8.º Festival da Cerveja de Pinhais.



Em entrevista para a Prefeitura de Pìnhais, Carlos Stein e Sady Homrich – guitarrista e baterista da Nenhum de Nós, respectivamente – comentaram sobre a longevidade da banda, ao longo de décadas, com a mesma formação: além destes, Thedy Corrêa (voz, violão, harmônica, teclados e acordeon) e Veco Marques (guitarra, violão).

Na conversa, os guris também contaram um pouco sobre a reinvenção artística da banda no período de pandemia, o luto pelo falecimento em março de 2024 de João Vicenti, gaiteiro e tecladista da formação original do grupo. Além disso, a expectativa para a celebração junto ao público de Pinhais que irá unir música e cerveja artesanal, uma junção que Sady, sommelier de cerveja, também destaca para o evento.



Domingo – 15 de março



13h – DJ Darlanzzinho – O artista volta ao palco do Festival da Cerveja no domingo (15) para mais uma apresentação especial.



13h30 – Siriusfall – Formada em 2021, em Curitiba, a banda tem nome inspirado na estrela Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Resultado de um projeto audacioso do vocalista e compositor Matheus Ribeiro, a Siriusfall nasceu com o propósito de se tornar referência no cenário do Hard Rock/Heavy Metal nacional de sua geração. O primeiro álbum, “Origin”, foi lançado em 2023 e já atingiu mais de 100 mil streamings em todo o mundo. Em 2024, com agenda agitada, a Siriusfall participou de festivais, shows no interior do estado e em diversas casas de shows na capital paranaense. Em 2025, a banda voltou ao estúdio para novos trabalhos: “Com equipe nova, conceitos reformulados, a Siriusfall vem com tudo dando continuidade à uma nova página da banda”, diz texto publicado no site do grupo. Além do vocalista e compositor Matheus, a formação atual conta com Edd Frank (guitarras e backing vocais), Gabriel Ingles (baixo e backing vocais), Davi Zanin (bateria) e Narx (teclado, guitarra e backing vocais).



15h30 – Brejeiras – O grupo Brejeiras é formado por Beatriz Schneider (violão sete cordas), Gisele Fontoura (cavaquinho e voz), Jô Nunes (voz e percussão) e Mariana Zibáh (flauta transversal, voz e percussão). A pesquisa musical do coletivo tem como foco a música popular brasileira, dando destaque ao samba, choro e ritmos nordestinos. O grupo tem como missão reposicionar a mulher no universo da música, trazendo para ser protagonista quem sempre foi minoria nas rodas de samba e choro. As Brejeiras constroem coletivamente seus arranjos, destacando a versatilidade musical num coro de três vozes e o uso de diferentes instrumentos percussivos. Entre os trabalhos recentes, o disco “Senhora da Canção – Brejeiras cantam Ivone Lara”, de 2025, traz arranjos e interpretações próprias do quarteto para canções imortais da sambista Yvonne da Silva Lara, falecida em 2018.



17h – Rivotrio – O Rivotrio surgiu no final de 2023 e se consolidou como banda em janeiro de 2024. Formado por três integrantes vindos do Norte e Nordeste do Brasil, o grupo nasceu em Curitiba, carregando em sua essência a diversidade cultural e musical do país. A banda é composta pelo pernambucano Jô Borges (Jonathan) na percussão (bumbo, conga e timbal), o manauara Samuel Santiago (Samuca) na guitarra e o baiano Leonardo Fontineli Brasileiro (Leco) no baixo. “As influências são amplas, mas profundamente enraizadas na música brasileira. O som do Rivo é construído a partir da percussão pernambucana, da guitarra com identidade amazônica e do baixo costurado com a força e o groove da Bahia, aquele mesmo pulsar presente nos trios elétricos. O resultado é um som coletivo, pulsante e orgânico, onde tradição, rua e contemporaneidade se encontram em forma de música”, destaca Jô Borges.



19h – Atitude 67 – O grupo de pagode celebra com a população os 34 anos do município, com sucessos avassaladores. Acumulando mais de 1 bilhão de audições nas plataformas de áudio e mais de 285 milhões de visualizações no YouTube, os maiores hits são “Saideira”, que ganhou Disco de Diamante, e “Cerveja de Garrafa”, Disco Triplo de Diamante.



Em 2024, a banda foi reconhecida como um dos 10 artistas mais tocados nas rádios do Brasil, segundo o ranking da Connectmix. Em 2026, o Atitude 67 lançou seu novo projeto audiovisual, intitulado Sunset Meia Sete, com dois volumes já publicados. O trabalho traduz a essência do fim de tarde e marca uma nova fase na evolução musical dos meninos de Campo Grande/MS, que agora trazem essa boa nova para a noitinha de Pinhais.



A formação atual do grupo é: Pedrinho (cantor principal), Karan (pandeiro e voz), Regê (surdo e voz, Éric (violão e voz), Leandrinho (reco-reco e voz) e ⁠GP (rebolo). Em entrevista à Prefeitura de Pinhais, o cantor Pedrinho comentou sobre a identidade sul-mato-grossense presente na obra do Atitude 67, o sucesso meteórico após o lançamento do primeiro disco, em 2017, e a expectativa do grupo para o show em Pinhais.

O Parc Autódromo fica na Av. Iraí, 16, bairro Weissópolis, Pinhais. A entrada é gratuita, mediante troca de ingressos por notas fiscais de compras no comércio local, em qualquer valor, feitas em fevereiro ou março de 2026, na plataforma MixPix.

Acesse: mixpix.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp (41) 9902-5784 para mais informações. Estacionamento: gratuito, com acesso pela Rua Bom Jesus, 710, bairro Weissópolis.