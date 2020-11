Está rolando em Curitiba até o final deste mês a 12ª edição do Festival Bom Gourmet. São ao todo 100 menus especiais, em 53 restaurantes participantes, que podem ser adquiridos com um preço super convidativo até o dia 29 de novembro. Os restaurantes oferecem menus completos e exclusivos com entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos de R$ 59,90 e R$ 69,90, no almoço e jantar.

Para tornar sua experiência ainda mais confortável e segura, a recomendação para esta edição é fazer a reserva antecipada diretamente com os restaurantes. Todos estão garantindo as medidas de segurança e controle para que sua permanência nos estabelecimentos seja a melhor possível.

Uma das ações desta edição são os menus digitais, que podem ser acessados por meio de um QR Code nos restaurantes. Basta apontar a câmera do seu celular para o display das mesas e acessar o menu para conferir as opções. Fácil, prático e muito mais seguro.

Mas, além das reservas antecipadas, menu digital e outras medidas de controle asseguradas pelos restaurantes, a recomendação é que você também siga os protocolos de segurança. Use máscaras, exceto quando estiver consumindo; evite aglomerações e mantenha o distanciamento; e use álcool em gel o tempo todo.

Bife de chorizo com tagliatelle na manteiga e lâminas de alho crocante, opção do jantar do Cabaña Montefusco Parrilla Argentina. Foto: Fernando Zequinão

Sua presença no Festival é importante e está assegurada, mas todo o cuidado é necessário para que sua experiência seja a melhor possível.

Junte e Troque

E você ainda pode acumular pontos e garantir kits com taça e vinho da Platinox no Junte e Troque. Cada R$ 1 real consumido nos restaurantes vale um ponto na promoção. Para participar, é fácil. Basta baixar o aplicativo do Festival Bom Gourmet, fazer seu cadastro e escanear as notas fiscais dos restaurantes para acumular pontos.

A cada 300 pontos, você pode fazer a troca por um kit com uma garrafa de vinho Monsaraz Tradição tinto (375 ml) e uma taça Alumina Crystal (660 ml). Cada participante pode receber até dois kits por CPF. É obrigatória a presença do portador ou a portadora do CPF para realizar a troca na loja da Platinox (Av. Presidente Kennedy, 670 – Rebouças – Curitiba). Veja o regulamento completo no site.

Assinantes

Os assinantes da Gazeta do Povo e do Clube Gazeta continuam com vantagens na promoção Junte e Troque. Ao se cadastrarem no aplicativo do Festival Bom Gourmet, com o login e senha da assinatura, eles ganham, automaticamente, 50 pontos na promoção. Caso os assinantes já tenham feito o cadastro na primeira edição deste ano e não tenham utilizado os pontos, o saldo também será acumulado. Ou seja, assinantes podem começar a promoção com 100 pontos automáticos de saldo nesta edição do Junte e Troque.

A 12ª edição do Festival Bom Gourmet é apresentada pela Gold Food Service, com o patrocínio da Alegra, Porto a Porto e Fomento Paraná.