Entre os dias 4 e 10 de maio, Curitiba receberá a 3ª Edição do Festival Internacional de Curitiba, o ANIMATIBA. O evento ocorrerá no Cine Passeio, na região central da cidade. Com entrada franca, o evento exibirá mais de 200 animações durante as mostras competitivas, separadas em quatro categorias: longas-metragens; curtas-metragens estrangeiros; curtas metragens brasileiros e curtas-metragens de estudantes brasileiros.

Segundo o idealizador do festival, Paulo Munhoz, uma dos principais objetivos do ANIMATIBA é promover o acesso a filmes e produções de alta qualidade do mundo todo, que possam trazer reflexão, sentimentos e ensinamentos por meio das artes animadas. “Se Leonardo da Vinci vivesse na atualidade, devido às possibilidades expressivas e aos desafios tecnológicos da arte da animação, com certeza faria filmes animados”, enfatiza o cineasta.

O evento contará também com diversas palestras e oficinas voltadas ao desenvolvimento e produções de animação, além de ser palco do Encontro Nacional das Empresas de Animação, com debates que também estarão acessíveis ao público.

Ao final do festival os vencedores das mostras competitivas receberão o famoso troféu giratório do ANIMATIBA, o Animatiboscópio, com a característica única de ter uma peça móvel que gera uma animação onde o mascote do festival, a Lagartixa Garti, parece se mover.

Para a edição de 2023 do evento, houve um total de 1.872 filmes inscritos, de 106 países diferentes, englobando todos os continentes. Você pode conferir a listagem dos filmes selecionados na página oficial do evento animatiba.com.br

