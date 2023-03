O domingo (5) vai ser de festa no Templo Hare Krishna de Curitiba, com a comemoração dos 40 anos de serviços prestados à sociedade curitibana. A programação vai contar com uma caminhada rumo ao Feira do Largo da Ordem, palestras e cerimônias especiais.

Ao longo dos 40 anos na capital paranaense, os Hare Krishna são reconhecidos com o título de Utilidade Pública, especialmente pela entrega de alimentação. Anualmente, são feitos 25 mil pratos de comida vegetariana entregue gratuitamente por ano. É o programa Alimentos Para Vida.

Além disso, centenas de livros foram distribuídos da filosofia devocional indiana, palestras e aulas com eventos culturais sobre a Yoga, meditação e práticas devocionais foram concretizados.

Confira abaixo a programação para o domingo

LARGO DA ORDEM

10h – saída do Harinama (canto público de Hare Krishna) pela feira do Largo, com a presença das Deidades;

MEMORIAL DE CURITIBA

11:15h – bhajan (canto meditativo) no memorial de Curitiba;

Abhisheka (banho sagrado das Deidades);

12:30h – Palestra temática:

13:30h – Teatro;

14:00h – Arati (cerimônia especial para as Deidades);

14:45h – saída em harinama em direçãoao templo;

TEMPLO

15:30 – prasadam ( banquete lactovegetariano gratuito)

