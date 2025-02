Festa do Oscar no Cine Passeio terá bate-papo com críticos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tradicional bate-papo sobre o Oscar ganha um sabor todo especial este ano, com o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” fazendo história ao concorrer em três categorias de peso. É a primeira vez que uma produção nacional chega tão longe, disputando as estatuetas de Melhor Atriz, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.

O evento, que chega à sua 13ª edição, acontece no dia 1º de março, um dia antes da grande noite do cinema mundial. A partir das 15h, o Cine Passeio abre suas portas gratuitamente para os cinéfilos da capital paranaense, prometendo um debate acalorado sobre os indicados à 97ª edição do Oscar.

Um time de peso de críticos locais estará presente para analisar sem meias palavras as indicações, ausências e polêmicas da premiação. Abonico Smith, Janaina Monteiro, Paulo Biscaia e Tom Lisboa estarão presencialmente, enquanto Paulo Camargo participa via vídeo. São jornalistas culturais, professores e pesquisadores unidos pela paixão ao cinema.

Entre os assuntos quentes, além da torcida pelo Brasil, estão as disputas acirradas entre “O Brutalista”, “Anora” e “Emilia Pérez”. As produções de streaming também entram na roda, assim como as chances de filmes como “Duna: Parte 2” e “Um Completo Desconhecido”.

A polêmica em torno de “Emilia Pérez” promete esquentar o debate. O filme levantou questões sobre representatividade e escolha de elenco, colocando em xeque os limites entre atuação, identidade e inclusão no cinema.

E para quem gosta de uma pitada de humor, o Framboesa de Ouro, que “premia” os piores do ano, também entra na pauta. O musical “Coringa 2” deve render boas discussões sobre qualidade e recepção do público.

Serviço

Bate-papo sobre o Oscar 2025 com críticos culturais e cinéfilos

Data: 1º de março, sábado

Horário: 15h

Local: Cine Passeio (R. Riachuelo, 410, Centro, Curitiba)

Entrada: Gratuita