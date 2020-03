A comunidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, celebra neste domingo (8) a 34ª edição da Festa da Colheita. O evento terá comidas típicas italianas e polonesas, risoto, maionese, costela fogo de chão, churrascão de igreja e o tradicional pierogue. Não há cobrança de ingressos.

publicidade

O evento terá início às 9h30 na Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Rua João Lipinski, nº 921 – Colônia Murici), onde será realizada uma missa de ação de graças em agradecimento às colheitas da região. “É uma festa de celebração da comunidade. Os agricultores da região trazem seus produtos para receber as bençãos do padre neste dia tão especial”, diz o Secretário de Turismo de SJP, Gian Celli.

+ Leia mais: Biblioteca Pública comemora 163 anos com mais de 30 atrações; confira programação

Logo depois, será realizado um desfile temático e histórico em homenagem à cultura trazida pelos ancestrais. “É um desfile muito bonito com carroças, cavalos e tratores dos agricultores da região. Toda a comunidade se reúne para celebrar o folclore e enaltecer a parte cultural dessa grande comunidade, que é a Colônia Muricy, uma das mais antigas da cidade, e também as demais colônias”.

Rango esperto

O almoço será vendido no salão de eventos da paróquia e servirá, a partir das 11h30, uma verdadeira “festa gastronômica”. A partir das 12h30 começam as apresentações dos grupos folclóricos de São José dos Pinhais, e às 14h está previsto o início do Festival de Prêmios que se estenderá durante o período da tarde.

+ Veja mais: Hambúrguer de ouro é novidade em restaurante de Curitiba: parte da venda vai pra ação social

“A comunidade se mobiliza neste dia para comemorar a festa da colheita e celebrar as famílias da nossa cidade”, concluiu o secretário. A festa tem a participação das comunidades da Costeira, Cupim, Mergulhão, Gamelas e Capão Grosso, além das comunidades Papanduva, Avencal, Antinha, Roça Velha e também da Malhada, Murici e Saltinho.

Foto: Divulgação / Edson Renato