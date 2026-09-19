Fernando & Sorocaba, Falcão e Hungria: o que fazer em Curitiba neste fim de semana?

Curitiba terá uma agenda cultural marcada por grandes shows e experiências musicais diferentes neste fim de semana, com Fernando & Sorocaba levando um evento de churrasco à Pedreira Paulo Leminski, Marcelo Falcão apresentando a turnê O Legado no Igloo Super Hall e Hungria comandando o projeto Quintal do Hungria, no Live Curitiba. A programação reúne sertanejo, reggae, rap e música urbana em diferentes palcos da cidade.

Além dos shows, o fim de semana terá espetáculos, oficinas, feiras de economia criativa e atrações gratuitas. Entre os destaques estão O Cão Vadio, da Trupe Ave Lola, Concerto em Ri Maior, da Cia dos Palhaços, a feira Emporium CO – Prudente e uma programação especial para fãs de K-pop no Ventura Shopping. No domingo (20), ainda há concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná e o encontro Mestres do Violão, com Fábio Lima e Robson Miguel.

Confira, a seguir, a agenda cultural de sábado (19) e domingo (20):

Shows

Fernando & Sorocaba

Evento de churrasco da dupla Fernando & Sorocaba. Serão 4 horas de open churrasco, 3 horas de show e diversos espaços instagramáveis.

Horário: sábado (19), com abertura dos portões às 15h;

Local: Pedreira Paulo Leminski;

Ingressos pelo Byma.

Marcelo Falcão

Marcelo Falcão apresenta a turnê O Legado em Curitiba. O show integra a série de apresentações pelo país, apresentada pela plataforma Itaú Live e realizada pela Prime e 30e.

Horário: sábado (19), às 21h00;

Local: Igloo Super Hall;

Ingressos pela Eventim.

Hungria

Rapper apresenta o projeto “Quintal do Hungria” com palco 360° e hits, convidados especiais e referências que vão do rap ao samba, MPB e axé.

Horário: sábado (19), às 21h;

Local: Live Curitiba;

Ingressos pela Bilheteria Digital.

“Nara e Elis – A Verdade Não Rima”

Show cênico-musical interpretado por Gi Castro e Cecília Carollo celebrando o repertório de Nara Leão e Elis Regina.

Horário: sábado (19), às 20h; domingo (20), às 19h;

Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito (Miniauditório do Guaíra);

Ingressos pelo CompreNoZet.

Mestres do Violão: Fábio Lima convida Robson Miguel

Encontro de duas gerações da música e do violão brasileiro no Hard Rock Cafe Curitiba, antecedido por um workshop para músicos e entusiastas.

Horários: domingo (20), às 17h (Workshop) e às 19h30 (Concerto);

Local: Hard Rock Cafe Curitiba (Rua Buenos Aires, 50 – Batel);

Ingressos: R$ 130 (espetáculo) e R$ 150 (workshop + espetáculo).

Concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná – “Órgão”

Sob regência do maestro Roberto Ramos, com o solista Lucas Barros (violoncelo) e participação do organista José Luís de Aquino. Programa com obras de Dvořák e Saint-Saëns.

Horário: domingo (20), às 10h30;

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão);

Ingressos pelo DiskIngressos.

Feiras e oficinas

Emporium CO – Prudente

Feira de economia criativa em colaboração entre o Espaço Nova Onda e a Casa Prudente, reunindo mais de 15 marcas autorais, música ao vivo, oficinas manuais, roda de conversa e bingo.

Horário: sábado (19), das 10h às 18h;

Local: Espaço Nova Onda (Rua Prudente de Moraes, 388) e Casa Prudente;

Entrada Gratuita.

Oficina para Famílias: “Caderno de Artista” | Ocupação Vestir o Olhar

Oficina orientada por Samanta Baldissera para personalização de cadernos e criação de personagens, seguida de visita guiada mediada por Lucia Müller na exposição no Pátio Batel.

Horário: sábado (19), turmas às 13h30, 14h45, 16h e 17h15;

Local: Átrio do Piso L1 – Pátio Batel (Av. do Batel, 1868);

Ingressos: R$ 45 por participante (Inscrições pelo app Pátio Batel / Programa Singular).

Oficina de Bottons Personalizados (Bora Curitiba)

Atividade prática para idealização e confecção de 4 bottons personalizados. Indicada para todas as idades.

Horário: sábado (19), 10h às 12h;

Local: Lynk Gastrô (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 684 – Centro Histórico);

Investimento: R$ 50 (Inscrição antecipada por formulário/DM do Instagram @boracuritiba).

1º Aniversário do K-Pop Club Ventura

Comemoração especial para fãs da cultura pop sul-coreana com trocas de photocards, quiz, apresentações de dança, desfile de cosplay e Random Play Dance.

Horário: sábado (19), 14h às 18h;

Local: Ventura Shopping;

Entrada gratuita.

Espetáculos

“O Cão Vadio” – Trupe Ave Lola

Espetáculo de realismo fantástico ambientado na linguagem de cabaré. Após a sessão haverá o lançamento do livro da dramaturgia.

Horário: sábado (19), às 18h; domingo (20), dupla sessão às 11h e às 18h30;

Local: Teatro José Maria Santos (Rua Treze de Maio, 655);

Entrada gratuita (ingressos distribuídos 1h antes por ordem de chegada).

“Concerto em Ri Maior” – Cia dos Palhaços

Comédia musical clássica que une palhaçaria, música ao vivo e improviso com o maestro Wilson Shevchenko e Sarrafo.

Horário: sábado (19), 20h;

Local: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha);

Ingressos à venda no DiskIngressos e na bilheteria.