Desde que trocou o jornalismo esportivo pelo entretenimento, a apresentadora Fernanda Gentil busca se aproximar do público que a acompanha. E ela faz isso por meio de histórias contadas na peça Sem Cerimônia, que chega ao palco do Guairão, neste sábado (15).

publicidade

+ Leia mais: Cine Passeio é escolhido um dos 20 cinemas mais legais do mundo

O texto é da própria Fernanda e a direção é de Léo Fuchs – o mesmo diretor do aclamado monólogo de Fernanda Souza, o Meu Passado Não Me Condena. A apresentadora do programa vespertino Se Joga, da TV Globo, conta que a parceria com Fuchs surgiu entre sushis e cervejas. “A parceria surgiu depois que a gente se conheceu através de amigos em comum, marcamos um japonês com cerveja e ao som de Sandy & Junior”, brinca.

Na peça, Fernanda conversa com o público sobre suas histórias profissionais e pessoais. “Falamos muito de respeito, igualdade e ação social também. Tem dinâmica com o público, cantoria, fake news e gafes”, explica Fernanda.

Adrenalina

A apresentadora afirma que a peça é um desafio, mas uma oportunidade de passar as mensagens que sempre quis passar nas redes sociais, rádio e na TV. “Agora, literalmente, em um palco diferente, que é o palco do teatro. O teatro é a menor distância que eu já vi entre mim e o público, isso pra mim dá uma adrenalina muito diferente, um desejo muito grande de fazer acontecer”, completa.

A peça será no Centro Cultural Teatro Guaíra, no Centro de Curitiba, às 21h. Assinantes do Clube Gazeta do Povo podem curtir as histórias de Fernanda Gentil com desconto de 50% em até dois ingressos.