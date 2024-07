Férias escolares, época de grandes desafios para os pais que buscam distrair os pequenos dentro de casa ou fazer atividades, sem gastar muito. Com as escolas sem aulas, muitas famílias têm dificuldade em conciliar o trabalho e as tarefas do cotidiano dos pais, com a folga dos filhos.

Uma alternativa é aproveitar os espaços que oferecem colônias de férias, mas aí, vale pesquisar opções que não pesem tanto no orçamento familiar. Uma tradição em Curitiba é a colônia do Sesc PR.

Com o tema “Brincando pelo Mundo”, o evento do Sesc oferece diversas oficinas artísticas, atividades recreativas, esportivas e culturais para crianças de 4 a 12 anos, dependentes de trabalhadores do comércio ou público em geral. A colônia começa nesta segunda-feira (08) e vai até o dia 19, das 13h30 as 17h30 com lanche incluso. O valor é de R$ 85 para comerciantes e R$ 125 para o público em geral. Mais informações no telefone (41) 3220-8000.

Brincadeiras e atividades gratuitas

Caso a família não queira ou não possa gastar, a prefeitura está oferecendo neste mês mais uma edição do Festival de Férias de Inverno de Curitiba, com brincadeiras e atividades gratuitas para crianças de todas as idades. A programação começa no dia 8 de julho e vai até dia 12, em todas as dez regionais, das 14h às 17h. (ver lugares e horários abaixo)

O festival tem jogos, brincadeiras, esportes e atividades recreativas que estimulam e ampliam o repertório motor, a criatividade e a imaginação dos participantes. Também há oficina de pipa e brinquedos infláveis. A cada dia, duas regionais oferecem a diversão.

Segundo secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr, a expectativa é que sejam atendidas mais de 20 mil crianças, adolescentes e jovens no festival. “Será uma semana de programação especial, vamos oferecer aulas gratuitas em todas as regionais de Curitiba. Para quem ainda não pratica atividade física essa é a hora de conhecer, se divertir e sair do sedentarismo” afirmou Pijak.

Itens de casa e muita imaginação

Caixas de papelão podem virar brinquedos para os pequenos. Foto: AdobeStock

Para não ter um gasto extra, outra dica é aproveitar itens que já não estão mais sendo utilizados em casa, como potes de cozinha, papelão, entre outros, que podem ser combinados com muita imaginação. Na internet, é fácil encontrar brincadeiras lúdicas utilizando barbante ou mesmo uma fita crepe.

Forneça também materiais como tintas, pincéis, papel e itens recicláveis, para que as crianças possam criar suas próprias obras de arte. Esta atividade não só permite a expressão criativa, como também ajuda a desenvolver habilidades motoras finas e concentração.

Festival de Férias de Inverno em Curitiba

Data: de segunda (8/7) a sexta-feira (12/7)

Horário: das 14h às 17h

Entrada: gratuita

Endereço: veja abaixo

CAJURU e SANTA FELICIDADE – Segunda-feira (8)

Parque Olímpico do Cajuru – Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru

Rua da Cidadania de Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade

CIC E MATRIZ – Terça-feira (9)

Centro de Iniciação ao Esporte CIC – R. Sebastião Ribeiro Batista, 152 – Cidade Industrial de Curitiba

Centro de Esporte e Lazer Velódromo – R. Dr. Jorge Meyer Filho, 1.210 – Jardim Botânico

BOA VISTA e MATRIZ – Quarta-feira (10)

Rua da Cidadania Boa Vista – Av. Paraná, 3.600 – Bacacheri

Rua da Cidadania do Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso

BAIRRO NOVO e TATUQUARA – Quinta-feira (11)

Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo – R. Ourizona, 1.681 – Sítio Cercado

Centro de Esporte e Lazer Santa Rita– R. Carlos Munhoz da Rocha, 620 – Tatuquara

