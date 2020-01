Com o fim das férias escolares chegando, é preciso restabelecer, aos poucos, a rotina de sono das crianças. Para os que dormiam pouco e acordavam tarde no pique das férias, é hora de fazer uma pausa e dar aquele alô para a realidade – especialistas indicam que a readaptação dos horários seja feita ainda durante os dias livres, para que as crianças não fiquem com sono durante as horas na escola.

A boa rotina de sono garante um bom funcionamento do organismo que, consequentemente, assegura uma capacidade melhor de aprendizado da criança e a manutenção dos níveis de secreção hormonal. Segundo a médica especialista em sono Aliciane Mota, crianças que não dormem bem tendem a ficar agitadas e com dificuldades de concentração.

“Os hábitos de meses podem ser perdidos facilmente em poucos dias ou semanas de um recesso sem regras”, ressalta Aliciane. No sono, segundo a especialista, vários hormônios estão envolvidos, como as endorfinas, serotoninas, leptina e, principalmente, o hormônio do conhecimento, conhecido como GH e que é extremamente importante nessa fase da vida. “Esses hormônios são secretados principalmente quando se tem uma boa qualidade de sono, e se isso é alterado, toda a produção hormonal também sofre mudança”, considera.

Quantidade e qualidade

O tempo de sono varia de acordo com a idade da criança. Quanto mais velha, menor a quantidade de horas necessárias de repouso. “Comumente isso não é respeitado pelos adultos, já que a maioria dos pais tende a colocar na criança a rotina da casa, uma rotina de adultos. E os pequenos acabam dormindo poucas horas, com menos qualidade e um sono mais agitado”, acrescenta a especialista.

Em geral, as crianças com idade pré-escolar, entre 3 e 5 anos, precisam de 13 horas de sono por dia. Já as de idade entre 6 e 12 anos devem dormir ao menos 10 horas. Esses parâmetros devem ajudar os pais no processo de regular o sono dos filhos para a retomada das aulas.

O exagero de atividades estimulantes como jogar videogame e correr, por exemplo, comuns nas férias, pode estar entre os fatores que colaboram para uma má noite de sono para crianças. “Algumas brincadeiras estimulam demais a função cerebral e, além de atrasarem o horário de dormir, acabam causando interrupções no sono durante a noite”, finaliza a médica.

Dicas para readaptar a rotina das crianças

Leve-as para dormir mais cedo, por volta das 19h, 20h e 21h, antes de todos os adultos irem para cama;

Mantenha uma rotina rígida para que a criança saiba diferenciar noite e dia;

Sonecas durante o dia são aceitáveis, desde que não sejam exageradas e não comprometam o descanso a noite;