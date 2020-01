O ano de 2020 será recheado de feriados prolongados, ou seja, aqueles que caem nas segundas, terças, quintas ou sextas-feiras. Lembrando que em Curitiba a folga neste ano pode ser ainda maior por causa do feriado de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, no dia 8 de setembro, um dia depois do feriado da Independência do Brasil.

continua depois da publicidade

Feriados 2020

Data Dia da semana Feriado 01/01/20 Quarta-feira Confraternização Ano Novo 24 e 25/02/20 Segunda e terça-feira Carnaval (a segunda-feira – 24/02/2020 – é ponto facultativo) 10/04/20 Sexta-feira Paixão de Cristo 21/04/20 Terça-feira Tiradentes 01/05/20 Sexta-feira Dia do Trabalho 11/06/20 Quinta-feira Corpus Christi 07/09/20 Segunda-feira Independência do Brasil 12/10/20 Segunda-feira Nossa Senhora Aparecida 02/11/20 Segunda-feira Finados 15/11/20 Domingo Proclamação da República 25/12/20 Sexta-feira Natal

Quando é o dia do Carnaval 2020?

O Carnaval começa na terça-feira 25 de fevereiro, mas na segunda-feira (24) já é ponto facultativo. A folga segue até no dia 24 de fevereiro e segue até 26, na quarta-feira de cinzas.