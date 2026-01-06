Feira gastronômica itinerante agita janeiro em Campo Largo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A tradicional Feira Noturna itinerante de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, terá uma mudança em sua programação neste início de ano. Durante todo o mês de janeiro, os expositores estarão concentrados exclusivamente na Praça Dr. Getúlio Dornelles Vargas, carinhosamente conhecida pelos moradores como Praça do Museu.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI) informou que a feira, prevista na Lei Municipal nº 3.667, manterá seu horário habitual de funcionamento, das 9h às 22h, reunindo aproximadamente dez expositores.

Na primeira edição do ano, entre os dias 8 e 10 de janeiro (quinta a sábado), a participação será facultativa para os feirantes. As demais datas confirmadas para janeiro são: 15 a 17, 22 a 24 e 29 a 31, sempre de quinta-feira a sábado.

A SMDEI ressalta que apenas em fevereiro a feira retomará seu formato itinerante, percorrendo diferentes pontos da cidade. Para acompanhar as próximas localizações, os consumidores devem ficar atentos aos canais oficiais da Prefeitura.

Vale lembrar que os comerciantes devem respeitar rigorosamente os limites estabelecidos pela organização, sendo proibido desenvolver atividades fora desses espaços ou comercializar produtos não previstos no Chamamento Público nº 002/2025.

Além da Feira Noturna, os campo-larguenses também contam com a tradicional Feira do Produtor Rural, realizada todos os sábados, das 5h às 11h, na Rua Santos Dumont (entre a Av. Cel. Cezar Torres e a Rua Rui Barbosa), ao lado da Rodoviária Vereador Darci Andreassa, no Centro.

Na feira do produtor, os consumidores encontram uma variedade de produtos frescos como verduras, frutas, pastéis, pães, bolachas, macarrão caseiro, empadão, queijo, café, chocolates, doces, compotas, conservas, pescados, embutidos e defumados, entre outras delícias.

Comprar nessas feiras não significa apenas adquirir produtos frescos e de qualidade superior, mas também apoiar a economia local, incentivando agricultores, artesãos e pequenos empreendedores da região.

Esses espaços vão além do comércio, transformando-se em importantes pontos de encontro e convivência social, onde amigos e familiares podem se reunir enquanto fazem suas compras.

Serviço

Feira Noturna Itinerante de Campo Largo

Data: das quintas-feiras aos sábados de janeiro

Hora: 9h às 22h

Local: Praça Dr. Getúlio Dornelles Vargas (Praça do Museu)

Feira do Produtor Rural

Data: sempre aos sábados

Local: entre as ruas Santos Dumont e Rodolfo Castagnoli, ao lado da Rodoviária Vereador Darci Andreassa

Horário: 5h às 11h