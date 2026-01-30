Fãs da Ana Castela madrugam por um lugar no show em Matinhos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em Matinhos, no Litoral, cerca de 300 fãs já estavam posicionados estrategicamente em frente ao palco na manhã desta sexta-feira (30/01), dispostos a esperar aproximadamente 10 horas sob o sol para garantir o melhor ângulo do show gratuito da “boiadeira” Ana Castela.

A movimentação começou praticamente em sequência ao término da apresentação de Fernandinho na noite anterior. Enquanto alguns voltavam para casa, outros já chegavam com cadeiras, guarda-sóis improvisados, garrafas d’água e lanches para a maratona que duraria até as 22h, quando a voz de “Boiadeira” e “Solteiro Forçado” subiria ao palco do evento Verão Maior Paraná.

Entre os fãs mais dedicados, histórias de sacrifício e paixão pela música se multiplicam. Isabelle Piacetti, moradora de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, completou 14 anos nesta sexta e escolheu comemorar de um jeito bem diferente: na fila desde as 2h30 da madrugada.

“É difícil, o sono pesa, mas a gente vai ficar aqui até a hora do show. Vale muito a pena pela Ana Castela. Meu sonho hoje é conhecer ela, tirar uma foto, dar um abraço”, compartilhou a aniversariante, com os olhos brilhando de expectativa mesmo após horas de espera.

Não muito longe dali, Júlia da Costa, 13 anos, também trocou sua festa de aniversário pela oportunidade de ver a ídola de perto. Mais radical que Isabelle, ela chegou ao local cerca de 24 horas antes da apresentação.

“Gosto dela porque nunca deixou a essência para trás, isso inspira muito as músicas. Vale a pena ficar aqui, com certeza. Já fiz amizade, a gente vai em vários shows juntas”, contou a estudante, que já formou seu próprio grupo de “companheiras de shows” durante a espera.

Ana Castela, que disparou nas paradas musicais nos últimos anos com seu estilo que mistura sertanejo e outros ritmos, é hoje um dos nomes mais badalados da música brasileira, acumulando milhões de streams nas plataformas digitais e lotando shows por onde passa.