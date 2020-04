A queda de praticamente 100% no ritmo de trabalho não desanimou uma família moradora do bairro Água Verde, em Curitiba. Reunidos todos os dias e usando os instrumentos que são utilizados na empresa, eles passaram a refletir mensagens para um dos blocos do condomínio, com palavras de apoio e esperança, diante da pandemia do novo coronavírus.

A ideia de ajudar e valorizar o trabalho dos outros sempre esteve na vida da família Zambaldi. Casados há 24 anos, Eliara e Moacyr são os responsáveis pela Giga Soluções Audiovisuais que atua no ramo audiovisual desde 2004. Grandes empresas utilizam o serviço da Giga especialmente para eventos com grande público. O Athletico é inclusive, um dos clientes do casal que ainda tem dois filhos – o Vítor (15) e o Lucas (12).

Afetados por inúmeros cancelamentos no trabalho, os equipamentos como projetores e computadores foram para a casa dos Zambaldi. Em uma conversa familiar, surgiu o propósito de aliar trabalho com o que está ocorrendo ao nosso lado. “ Nós temos que usar a arma, no bom sentido. Percebemos que todos podem ajudar de alguma forma e começamos a imaginar que pequenos gestos são essenciais no momento. Uma boa palavra ou frase bem colocada alcança muita gente”, ressaltou Eliara.

Com os equipamentos na mão e a ideia na cabeça, era chegada a hora dos testes que aconteceram nas madrugadas curitibanas. Coloca uma cadeira aqui, livros para apoiar o projetor e frases no computador. Nos primeiros treinos, as imagens não ficaram tão boas e foi preciso corrigir algumas falhas. “ O bom disto tudo que ficamos juntos. Cada um tinha uma missão, por exemplo, o Vítor ficava no PowerPoint (programa de computador). O trabalho em si é fácil, liga os equipamentos e deixa lá”, explicou a mãe.

Família Zambaldi. Foto: Divulgação

Estreia

A estreia aconteceu no sábado passado (18) para surpresa dos vizinhos do condomínio. Próximo das 19h, a projetor foi ligado e frases começaram a rodar na parede do outro bloco do condomínio. “Ficamos eufóricos e tivemos um grande incentivo por parte dos vizinhos. As frases valorizam algumas categorias que estão trabalhando por nós, que podemos ficar em casa”, disse Eliara.

Imagens com mensagens são projetas no prédio do condomínio onde mora a família. Foto: Divulgação

Algumas frases como “Juntos vamos derrotar o vírus”, “Em casa sim, sozinho nunca”, “Lave as mãos”, “ Aqueça seu coração, ajudando quem precisa”, “Curta sua família”, “Obrigado a todos os entregadores”, “ Valorize o comércio local”, “Fique em Casa”, “Força Curitiba” são expostas em uma altura de 40 metros que podem ser visualizadas em outros lugares do bairro.

As projeções acontecem todos os dias da semana das 19h às 22 horas – o prédio fica na Avenida Iguaçu, nas proximidades do Clube Curitibano. “ Estamos aberto para novas mensagens das pessoas. Basta enviar um email para junior@gigaav.com.br “ , concluiu a mãe.