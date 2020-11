Após o grande sucesso da estreia em Curitiba do show de stand-up comedy “O Novo Anormal”, em agosto, o humorista Fábio Rabin retorna à cidade em nova sessão para a gravação do especial. Criado para o momento atual em que vivemos, em função da pandemia do novo coronavírus, o espetáculo acontece no próximo domingo (8), no Planeta Drive-In, na Pedreira Paulo Leminski.

Um dos maiores destaques no cenário de stand-up comedy no Brasil, com 12 anos de carreira e acumulando trabalhos na televisão, cinema e teatro, além de dois especiais de comédia e turnês internacionais por diversos países da América, Ásia e Europa, Fábio Rabin traz o show para sua terceira sessão na capital paranaense.

“Curitiba é um dos lugares mais especiais da minha carreira. São pessoas que já me assistiam desde o começo, dos primeiros vídeos da internet, de eu ter uma exposição grande na TV. A galera já ia me ver nos teatros. Aliás, foi aí em Curitiba que tive uma das primeiras oportunidades de lotar um teatro pela primeira vez e guardo isso com muito carinho”, disse à Tribuna.

Sempre com lotação máxima, o espetáculo “O Novo Anormal” aborda temas ligados a quarentena, tecnologias, política e homeschooling, refletindo sobre a diferente e bizarra realidade que vivemos em 2020 de forma debochada e divertida.

“Muita gente fala que a turma daí é fria… e eu concordo (Risos). Mas, ao mesmo tempo, é um público que entende a piada. É o publico mais inteligente, que não aceita qualquer coisa. É um lugar especial”, disse. “Coincidentemente, é o público que mais curtiu este novo show, em formato drive-in, por ser um show crítico. Eles (curitibanos) compraram muito a ideia. Fazer show pra carro é uma dificuldade e por isso quero registrar, aí, esse momento histórico”.

É diferente

Como disse Rabin, falar pra carros é esquisito, mas as experiências têm sido gratificantes. “Eu sinto que nos faróis, buzinas e os rostos que vejo, quando a câmera passa e filma a galera rindo… é o maior barato. É uma interação diferente, mas o show acontece e não pode parar. A gente sente que a galera curte”, acrescentou.

Não fosse a pandemia, por exemplo, Rabin não poderia realizar um sonho antigo. “Tenho a oportunidade de fazer show na Pedreira, onde já tocaram Green Day, ACDC e Led Zepelin. Vou com tudo para gravar o especial e espero que mesmo nesse formato diferente seja tão bom e legal quantos os outros especiais que já fiz”.

Os ingressos, vendidos antecipadamente, custam a partir de R$ 80 por carro (até 4 pessoas por automóvel) e estão disponíveis no site www.planetadrivein.com. Mais informações nas redes sociais oficiais do humorista, da Planeta Brasil Entretenimento e do Planeta Drive-In.

Serviço

O que: Show de Stand Up Comedy “O Novo Anormal” com Fábio Rabin.

Onde: Planeta Drive-In Curitiba na Pedreira Paulo Leminski – Parque das Pedreiras (R. João Gava, 970).

Quando: 08/11 (Domingo), às 19h.

Quanto: a partir de R$ 80,00 por carro (até 4 pessoas)

Classificação: 14 anos

Mais informações: www.fabiorabin.com.br