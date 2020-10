Para comemorar o mês das crianças, o apresentador que dá voz ao Olaf, personagem da animação Frozen, Fabio Porchat, faz uma live com diversas brincadeiras para as crianças nesta quinta-feira (1º), às 19h, no perfil oficial do ator no Instagram.

A transmissão faz parte das comemorações do Frozen Fan Fest e conta com a participação da influenciadora digital Karina Milanesi que, junto com Porchat, trará curiosidades sobre os filmes, atividades e brincadeiras para os pais se divertirem com as crianças em casa.

A Disney convida o público também a participar do evento reproduzindo as atividades e compartilhando vídeos e fotos nas redes sociais marcando @OhMyDisneyBR e com a hashtags #FrozenFanFest e #Frozen.

Serviço

Frozen Fan Fest com Fábio Porchat e Karina Milanesi

Quando: Quinta-feira, 1º de outubro, às 19h

Onde: Perfil do Instagram de Fábio Porchat