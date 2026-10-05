Fabio Lione, Black Label Society, Tim Bernardes e Shakespeare: o que fazer em Curitiba nesta semana

Curitiba terá uma semana de programação cultural diversificada, com shows, espetáculos, concertos, exposições e atividades gratuitas para diferentes públicos. Entre os destaques estão o retorno de Fabio Lione à capital para interpretar o álbum Dawn of Victory, do Rhapsody, além das apresentações de Black Label Society e Tim Bernardes e do show da cantora Mahmundi.

A agenda também reúne atrações para quem busca teatro, música clássica e programas para toda a família. O espetáculo Botanica, da companhia americana MOMIX, chega ao Teatro Positivo, enquanto a Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta um concerto dedicado à música erudita brasileira.

Há ainda opções gratuitas no Jardim Botânico, na Biblioteca Pública do Paraná, no Museu Oscar Niemeyer e em outros espaços da cidade. Confira, a seguir, a agenda cultural desta semana:

Shows

Fabio Lione e Orquestra – Turnê Dawn of Victory

O vocalista italiano Fabio Lione retorna a Curitiba para interpretar na íntegra o consagrado álbum “Dawn of Victory” (lançado em 2000 com a banda Rhapsody), além de outros sucessos marcantes de sua carreira no metal sinfônico.

Data: sexta-feira (9), às 20h30:

Local: Teatro Torres Botânico;

Ingressos: venda via Clube do Ingresso.

Mahmundi

A cantora e compositora carioca Marcela Vale apresenta seu trabalho autoral, transitando pela música eletrônica, indie, lo-fi e poesia reflexiva. L

Data: sábado (10);

Local: Camaleão Cultural.

Ingressos: venda via Sympla.

Black Label Society

A banda norte-americana de metal liderada por Zakk Wylde desembarca na cidade para uma apresentação repleta de riffs pesados.

Data: sábado (10), às 18h30;

Local: Tork n’ Roll;

Ingressos: venda via Fastix.

Tim Bernardes

Um dos grandes nomes da cena contemporânea encerra o ciclo de sua aclamada turnê solo na capital.

Data: sábado (10), às 20h;

Local: Teatro Guaíra;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Apresentações

MOMIX – “Botanica”

Apresentação que mescla um espetáculo que mistura arte conceitual, acrobacias e ilusão visual ao som de clássicos como Vivaldi com uma companhia americana renomada.

Data: terça-feira (06), às 20h;

Local: no Teatro Positivo.

Ingressos: venda pelo site Dellarte.

(IN) FLUXO

Inspirado na obra da escritora Hilda Hilst, o espetáculo aborda temas como desejo, envelhecimento, maternidade, sexualidade e violência. Com dramaturgia de Amanda Leal e Mayra Fernandes, e direção de Amanda Leal, Stela Fischer e Eduardo Ramos, a montagem deriva da pesquisa “Fluxo Floema”.

Data: de terça-feira (6) a quinta-feira (8), às 20h;

Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito – Miniauditório do Teatro Guaíra;

Entrada: gratuita, com distribuição de ingressos no local uma hora antes da sessão.

Sonho de Uma Noite de Verão

A Trupe Ave Lola encena o clássico de William Shakespeare com direção de Ana Rosa Genari Tezza. A montagem traz trilha sonora original executada ao vivo pelos músicos Arthur Jaime e Breno Monte Serrat. As sessões contam com recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Data: de quarta-feira (7) a segunda-feira (11). Sessões na quarta e quinta às 20h;

Local: Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro).

Ingressos: venda via DiskIngressos e na bilheteria do teatro.

Concerto Orquestra Sinfônica do Paraná

A Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta um programa dedicado à música erudita brasileira. O repertório da noite destaca composições de Heitor Villa-Lobos, Camargo Guarnieri e Alberto Nepomuceno.

Data: quinta-feira (8), às 20h30;

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro).

Ingressos: venda via DiskIngressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.

Vozes da Primavera – Do Barroco ao Brasil

Encerrando sua temporada na cidade, o concerto reúne voz, piano e violoncelo para celebrar a nova estação. O programa conta com a soprano Ana Spadoni, o pianista Jessé Souza e o violoncelista Lucas Sampaio — integrantes da Camerata Antiqua de Curitiba —, interpretando obras de Barbara Strozzi, Nadia Boulanger, Chiquinha Gonzaga, Heitor Villa-Lobos, Waldemar Henrique e Carlos Gomes.

Data: sábado (10), às 12h;

Local: Jardim Botânico de Curitiba (próximo à estufa).

Entrada: gratuita (sujeita a alteração em caso de mau tempo).

Feiras, eventos e demais atrações

Viajando com as Histórias – Uma Conversa da Música com os Livros

A Camerata Antiqua de Curitiba apresenta espetáculo cênico-musical voltado para crianças e famílias. Sob direção musical de Mara Campos e direção cênica de Fátima Ortiz, a história acompanha o menino Mauri e a personagem Pilar em uma jornada pela literatura e pela música erudita, passando por cenários como a Amazônia e a Antártica.

Data: sábado (10), às 15h e às 18h (sessões abertas ao público);

Local: Auditório Mário de Mari – Fiep (Avenida Comendador Franco, 1.341 – Jardim Botânico).

Entrada: gratuita mediante reserva pelo site Guia Curitiba.

Pequenos Mestres

O ParkShoppingBarigüi promove circuito interativo para crianças de até 12 anos com estações inspiradas em artistas e movimentos culturais. A programação inclui oficinas de construção de pontes (estação Da Vinci), pintura em cavaletes (Van Gogh), modelagem em argila (Michelangelo), escuta em cabines musicais (Mozart), espaço imersivo (Jardim de Monet) e área sensorial para bebês de 0 a 3 anos (Bauhaus).

Data: Diariamente até 13 de outubro de 2026, das 12h às 20h (última turma às 19h30);

Local: piso L1 do ParkShoppingBarigüi;

Entrada: gratuita, com agendamento presencial no local.

EducationUSA LL.M. & MBA Tour 2026

Feira gratuita de pós-graduação reúne representantes de mais de 30 universidades dos Estados Unidos. O evento traz orientações sobre programas de LL.M. e MBA nas áreas de Direito e Negócios, processos de admissão, bolsas de estudo, vistos e a inserção de tópicos de Inteligência Artificial nos cursos superiores americanos.

Data: segunda-feira (5), das 17h30 às 20h30;

Local: Hotel Pestana Curitiba (Rua Comendador Araújo, 499 – Batel);

Entrada: gratuita com inscrições pelo site Sympla.

Ocupação Artística “Vestir o Olhar” e Oficina de Mosaico

A segunda edição da ocupação no Pátio Batel reúne obras de nove artistas sob curadoria de Ana Carolina Ralston. Dentro da programação, o shopping realiza o talk “A Bienal da Moda e a história da moda paranaense” no dia 7 de outubro, às 19h (gratuito via app do shopping). No sábado, haverá oficina para famílias.

Data: terça-feira (6), às 18h30 (oficina para adultos “Costurando seu próprio quadro”) e sábado (10), com turmas às 13h30, 14h45, 16h e 17h15 (oficina para famílias “Mosaico”);

Local: Átrio do Piso L1 do Pátio Batel;

Ingressos: Inscrições pelo aplicativo do shopping Pátio Batel (R$ 45 por participante).

Oficinas e Exposições na Biblioteca Pública do Paraná

A BPP oferece atividades culturais gratuitas ao longo da semana. Na quarta-feira (7), ocorre a oficina “Grafias e Corpolituras Negras em movimento” (16h às 18h, no Coworking do 3.º andar, mediante inscrição online).

Na quinta-feira (8), será realizada a Oficina Permanente de Poesia (18h às 19h45, sem necessidade de inscrição). Durante toda a semana, o público pode conferir as exposições “Brincar é Preciso Para Todos” (Hall do 2.º andar) e “Eu Matéria Estrangeira” (Hall Térreo). Para o público infantil, há a “Hora do Conto” na segunda (5) e quarta (7), às 10h30 e 14h30, e a exibição do filme “Peter Pan” no “Cine Pipoca” na quarta (7), às 15h (Auditório).

Data: de segunda-feira (5) a sábado (10);

Local: Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133 – Centro);

Entrada: gratuita.

Oficina na Gibiteca de Curitiba

Em contrapartida social ao projeto do livro “O Rei Pássaro”, a ilustradora, professora e artista visual Clara Viana ministra a oficina “Pássaros ao meu redor!”, ensinando princípios básicos de desenho para crianças a partir de 7 anos.

Data: sábado (10), às 14h;

Local: Gibiteca de Curitiba (Rua São Francisco, 326);

Entrada: gratuita.

Atividades no Museu Oscar Niemeyer (MON)

O MON realiza na quarta-feira (7) a “Quarta Gratuita” em celebração antecipada ao Dia das Crianças, com a inauguração do Espaço MONtar no subsolo. A programação começa às 10h30 com edição do “MON Primeiros Passos” para bebês e oficinas artísticas. Na terça-feira (6), das 14h às 17h, ocorre o programa presencial “Arte Para Maiores”, inspirado na exposição “Moiré Bereguedê”, de Mano Penalva.

Data: terça-feira (6) e quarta-feira (7);

Local: Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico). Ingressos: informações e inscrições pelo site do MON.