Exposição traz arte têxtil contemporânea ao Centro Histórico de Curitiba

O SFCO (Rua São Francisco, 179, Centro Histórico) sedia, a partir de 29 de maio, a exposição “Pequenos Abandonos”, reunindo obras inéditas dos artistas Chico Luis, Márcio Gonzales Dantas e Naty Fogaça. Com foco na arte têxtil, a mostra explora narrativas de transformação pessoal e criativa.

A abertura, com entrada gratuita e música ao vivo, ocorre no dia 29 de maio, das 19h às 22h. A exposição segue até 29 de junho, aberta de terça a sábado, das 12h às 19h, também com entrada livre.

A exposição destaca a conexão entre três artistas que se conectam através do têxtil como meio de expressão, cada um com seu estilo, visão e em um momento nas suas carreiras.

Chico Luis, premiado pela Pinacoteca de Luxemburgo (2019 e 2023), com peças expostas na PB Arts de São Paulo e em ascensão na cena artística curitibana, apresenta uma série de pinturas, marcadas por formas orgânicas e cores vibrantes, que refletem a diversidade de suas raízes brasileiras e a sua conexão com tecidos. “Esta mostra é um divisor de águas, um reflexo do meu compromisso com a arte e experimentação como expressão de liberdade”, destaca Chico Luis.

Márcio Gonzales Dantas, criador do Estúdio Yby, traz artes têxteis que resgatam saberes manuais ancestrais. Inspirado pela arte da cestaria, costura e crochê, suas obras transformam fios e cordas em formas orgânicas que dialogam com o meio ambiente e a sustentabilidade. Com participações em eventos como a DW – Semana de Design e a Casa Cor Paraná, Márcio reforça sua relevância no cenário nacional.

“Entre traços, laços, cores e formas, crio e recrio mundos. Amante da simplicidade e da intensidade. Vivo com os pés no chão, mas o coração sempre nas estrelas. No equilíbrio entre a arte e o amor, acredito num espaço de criação compartilhado, onde se vive com coragem e afeto, como na união das tramas.”, disse Márcio Gonzales Dantas sobre o evento.

Naty Fogaça é designer de moda e atua com produção artística de eventos. Sua trajetória se destaca pela elaboração de ambientes sensoriais, composições visuais e soluções criativas que aproximam o público de experiências únicas. Nesta primeira exposição como artista visual, Naty apresenta uma série de instalações que traduzem sua transição da cenografia de eventos para a arte contemporânea, através de tecidos, texturas, volumes e elementos naturais, propondo uma continuidade entre o universo da criação efêmera e a arte, transformando memórias materiais em novas narrativas.

“Depois de anos criando para o instante, entre cenografias e experiências, hoje experimento o tempo da pausa. Nesse movimento de transição, transformo o que vivi em matéria, e a matéria em memória — um gesto de escuta, de presença e de reconstrução do invisível.”, destaca Naty Fogaça sobre o momento.

Atrações

“Pequenos Abandonos” oferece ao público uma oportunidade de conhecer a arte contemporânea curitibana em um espaço histórico, com uma proposta que une inovação, sustentabilidade e emoção. A abertura com jazz ao vivo promete atrair um público diverso, reforçando o papel do SFCO como ponto de encontro cultural na cidade.

Durante o período da exposição, os artistas oferecerão oficinas interativas que complementam a temática da mostra, convidando o público a explorar diferentes técnicas e processos criativos em atividades práticas. As oficinas reforçam o caráter educativo e inclusivo do evento, aproximando a comunidade da produção artística local.

Sobre o SFCO

A SFCO179 é um multiespaço no centro histórico de Curitiba, um projeto de regeneração de um antigo imóvel da rua São Francisco. No piso superior, foi criado o 179 EVNTS, um espaço para a criação e produção de eventos de todos os tipos. No local já funcionou uma ferraria, agência de correios e até 2006 a casa do artista curitibano Ricardo Tod, criador da famosa escultura do “cabalo babão”, que fica no Largo da Ordem.