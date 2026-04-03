Ex-jogador Casagrande traz “Na Marca do Pênalti” ao Teatro Guaíra

O ex-jogador e comentarista esportivo Walter Casagrande Junior faz sua estreia no teatro com o espetáculo Na Marca do Pênalti, monólogo autobiográfico que integra a programação da Mostra Lucia Camargo do Festival de Curitiba. Na peça, o ídolo do Corinthians sobe ao palco para compartilhar histórias sobre futebol, dependência química e reconstrução pessoal.

As apresentações acontecem nos dias 03 e 04 de abril, às 20h30, no Guairão. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.festivaldecuritiba.com.br ou na bilheteria física do Shopping Mueller, localizada na Av. Cândido de Abreu, 127, Piso L3, Centro Cívico.

Dez razões para conferir Casagrande como protagonista do palco

Trajetória histórica. Atacante combativo e ídolo de uma das maiores torcidas do Brasil, Casagrande foi, junto com Sócrates e Wladimir, a face pública da Democracia Corintiana, movimento que nos anos 1980 contribuiu para impulsionar as Diretas Já e a redemocratização do país.

Conexão com a música brasileira. Durante sua carreira, Casão, como é carinhosamente chamado, cultivou amizade com grandes ícones da música nacional. Rita Lee, Gonzaguinha e Titãs são apenas alguns dos nomes que devem aparecer em suas narrativas.

Momento de glória em Curitiba. Foi na capital paranaense, em 1986, no estádio do Pinheirão, que Casagrande marcou o único gol da Seleção Brasileira em amistoso contra o Chile. Há quem afirme que foi esse tento que garantiu sua vaga no time de Telê Santana que disputou a Copa do Mundo do México, naquele mesmo ano.

Postura autêntica. Após encerrar a carreira como jogador, tornou-se um dos comentaristas esportivos mais polêmicos do país, com opiniões contundentes para além dos gramados. Ele não manda recado e nem dá muitas voltas para dizer o que quer.

Naturalidade em cena. Embora tenha dramaturgia assinada a seis mãos por André Acioli, Fernando Philbert e o próprio Walter Casagrande, o espetáculo não possui exatamente um roteiro, apostando nos pontos fortes de Casão: autenticidade, facilidade de comunicação e coragem para dizer o que pensa. O que você vai ver em cena é Casagrande em estado puro, sem firula.

Palco grandioso. O Guairão é uma das maiores casas de espetáculos do país, já definida pelo ator Eduardo Moscovis como o Maracanã dos teatros. Se for assim, Casão vai deitar e rolar. Se tem alguém acostumado com estádio lotado, é ele.

Produção de excelência. Na produção, Casagrande está muito bem acompanhado: o diretor da peça, Fernando Philbert, foi indicado ao Prêmio Shell, o mais importante do teatro brasileiro, pelo espetáculo Todas as Coisas Maravilhosas, que também esteve no Festival de Curitiba.

História de superação. Casagrande tem uma história de superação que marcou o esporte e a TV brasileira. Obrigado a pagar alguns pedágios na estrada do vício em drogas e da autodestruição, encontrou a redenção quando quase todo mundo o considerava acabado, mas isso só depois de atravessar quatro overdoses e de quase morrer num capotamento.

Identificação com o público. No monólogo de Casagrande, a plateia se identifica com muitas coisas. Afinal, que família hoje não sofre com a dependência química de algum de seus membros, ou conhece alguém que sofre? E quem já não esteve na marca do pênalti, obrigado a tomar decisões importantes que redefinirão sua vida?

Estreia nacional oficial. A peça já teve uma espécie de ensaio geral no Teatro do Corinthians, em São Paulo, mas o pontapé inicial vai acontecer mesmo no Festival de Curitiba. Não dá pra perder, dá?

Na Marca do Pênalti, com Casagrande

Local: Guairão – Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro

Data: 03 e 04 de abril

Horário: 20h30

Classificação: 14 anos

Duração: 90 min

Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas) no site ou na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller – Piso L3 (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).