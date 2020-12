Os ex-participantes do Big Brother 20 usaram as redes sociais para desejar melhoras ao ex-brother, Victor Hugo, 25, internado no Hospital Metropolitano de Alagoas após complicações da covid-19.

O psicólogo de Imperatriz, interior do Maranhão, deu entrada no hospital no sábado (19), e na segunda (21) precisou ir para um leito de UTI (Unidade de terapia intensiva). Segundo informações da assessoria do ex-BBB, o quadro de saúde é estável.

“O paciente apresentou um quadro de pneumonia decorrente da covid-19 e está em um leito de UTI, necessitando de suporte de oxigênio. O atual quadro clínico do paciente é considerado estável”, informou o último boletim médico divulgado pelo hospital.

A cantora Flay, 26, pediu orações aos seus seguidores do Twitter. “Por favor gente, orem, rezem, conversem com Deus, da forma que vocês preferirem, mas peçam pela vida dele, por favor”, escreveu. Já o modelo e influenciador, Gui Napolitano, 28, disse que está orando. “Que Deus abençoe e proteja ele”, desejou.

Marcela Mc Gowan, 32, também afirmou que faz preces para a melhora do ex-brother. “Meu amigo, orando por você! Mandem todas as boas energias possíveis! Que você se recupere logo! Te amo”, tuitou. A cantora Gabi Martins, 23, reforçou a corrente de vibrações positivas. “Vamos continuar com essa corrente. Deus te proteja amigo.”

Covid entre artistas

Victor Hugo entrou para a lista de famosos e artistas que contraíram o vírus recentemente. Dentre eles Marco Ricca, 58, que teve alta da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, na manhã de domingo (20) após semanas se recuperando das complicações da doença.

Internado desde o dia 30 de novembro após contrair o novo coronavírus, Genival Lacerda, 89, continua no hospital em luta pela vida. Conforme o boletim médico do último dia 15, ele havia apresentador uma piora e o seu pulmão estava comprometido por causa da infecção.

A atriz veterana das telinhas da Globo, Nicette Bruno, 87, também estava internada após complicações provocadas pela covid e morreu na manhã de domingo (20). O corpo de Nicette foi velado na manhã de segunda-feira (21), no Cemitério da Penitência, no Caju, no Rio. Os filhos dela, Beth Goulart, 59, e Paulo Goulart Filho, 55, foram os primeiros à chegar na cerimônia, que foi fechada a amigos e familiares.

O ator Eduardo Galvão, 58, também foi infectado com o coronavírus e morreu no dia 8 de dezembro.