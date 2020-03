Já pensou em ganhar dinheiro com ações? Tem acompanhado o vai e vem dos mercados com a subida do dólar ou o problema do coronavírus? Quer entender mais dessa “bagaça”, sem pagar nada, ouvindo os maiores especialistas do mercado? Então cola na Tribuna que a gente te dá o caminho das pedras.

Os maiores profissionais do mercado financeiro têm um encontro marcado em Curitiba no próximo dia 14, a partir das 10h, no Finance Day. Dez especialistas entre investidores, operadores institucionais e operadores de pregão ao vivo, estarão na Universidade Positivo no evento que marca o lançamento do curso de pós-graduação “Operador de Mercado Financeiro e Trader”.

O evento é gratuito, mas ATENÇÃO: as vagas são limitadas. Acesse o site do evento e se inscreva.

Programação completa

Confira um pouco sobre cada palestrante e a programação completa do evento.

A evolução do Mercado Financeiro – Gabriel Fioravante (NELOGICA)

Especialista em falar verdades sobre a Bolsa, investidor desde 2008 com experiência em day-trade, também é analista da Nelogica. Formado em Gestão Comercial e MBA em Estratégias de Negócios.

Era dos Derivativos, a digitalização da riqueza – Su Choung (INFOMONEY)

Conhecido como o Mestre dos Derivativos no Portal Infomoney, atualmente é a maior autoridade sobre derivativos do Brasil. Trabalhou em corretoras como Souza Barros, Banif e Win como estrategista de opções, desenvolvendo modelos matemáticos para as operações. Já teve passagem por corretoras, gestoras, fundos de investimento e três bancos centrais.

Como um diamantário se tornou num dos maiores operadores de futuros do Brasil – Renato Santos (DIAMONDS TRADING SYSTEM)

Renato Santos, diamantário, empreendedor e trader há mais de 20 anos, operou futuros do S&P500 na CME (Chicago Mercantile Exchange) por 10 anos. Voltou à B3 há quase dois anos, opera índice e dólar com o sistema operacional que criou, o Diamonds Trading System.

A nova geração de traders na bolsa de valores – Pedro Canto (DAY TRADER SCHOOL)

Graduado em Engenharia Civil, começou sua trajetória no mercado financeiro em 2016. Desde então aprofundou seus conhecimentos e tornou-se especialista em mercados futuros. Após ingressar na Day Trader School já formou mais de 255 alunos. Atualmente faz parte da Mesa de Operações, operando Dólar e Índice Futuro além de participar dos projetos de desenvolvimento de robôs e automação de estratégias.

Sozinho não dá: a importância de se ter uma assessoria financeira – Rafael Fedalto (BRADVISORS)

Nos últimos 5 anos, foi gestor de Family Office e, atualmente lidera o escritório da BR Advisors em Curitiba. Formado em Gestão Comercial e MBA em Estratégias de Negócios.

Finanças comportamentais: tome as decisões corretas e escolha investimentos vencedores – Kelly Possebon (EMPIRICUS)

Administradora Financeira com MBA em Mercado de Capitais e extensão em Behavioral Finance pela Duke University. Apaixonada por Renda Variável desde a graduação, criou a Mulher Capital com o objetivo de disseminar a cultura de investimentos no país. Atualmente trabalha na maior publicadora financeira do Brasil, a Empiricus, onde as ideias de investimentos tem um único propósito: favorecer ao investidor.

Neurociência aplicada ao mundo dos investimentos – Danielle Gurgel (NEUROTRADING)

Formada em Administração de empresas com especialização em Finanças Corporativas e em Psicologia transpessoal. Bióloga graduada pela USP-SP, neurofisiologia é a sua grande área de interesse acadêmico. Mentora e master em decision making coaching, especialista em programação neurolinguística. Atuou 20 anos no mercado de capitais, onde trabalhou como operadora, analista gráfica e agente de investimentos.

Como Formiga se tornou um dos maiores operadores de índice futuro da história – Antônio Formiga (Ex-Operador de pregão viva-voz)

Como um garoto obstinado saiu da casa do pai com uma mochila nas costas e se tornou um dos maiores scalpers da história da Bolsa de Valores? Antônio Formiga contará como foi o processo que o colocou no patamar das grandes lendas do nosso mercado, superando dificuldades, driblando adversidades e, principalmente, se desenvolvendo constantemente para chegar onde chegou.

Como Marco Prado se tornou um dos scalpers mais bem sucedidos da história da Bolsa de Valores – Marco Prado (DAY TRADER SCHOOL)

Marco Prado, mais conhecido como Kim, começou sua trajetória como auxiliar de pregão na BM&F em 1991, se tornando operador logo em seguida. A partir do ano 2000 se tornou operador especial (scalper ou, na linguagem atual, trader autônomo), operando o seu próprio dinheiro.

Operações sem stop loss – Aprenda de modo simples como Willy Heine atingiu + de 8000% de lucro no período de 03 anos no mercado mundial de forex – Willy Heine (W7BT)

Trader de sucesso especializado no mercado de Forex. Entre 2016 e 2019, atingiu mais de 8000% de lucro no período . Após ter quebrado várias vezes por seguir o que muitos ensinam, desenvolveu seu próprio método: um método simples e eficiente, que permite resultados consistentes. É palestrante, escritor e CEO da Broker W7BT e já ensinou centenas de pessoas a terem uma nova visão do mercado de Forex.

Serviço

Finance Day – sábado, 14 de março.

Horário: 9h30 às 19h30

Local: Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Ecoville | Sala de Eventos do Bloco da Pós-Graduação.