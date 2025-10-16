Evento em Curitiba tem multivacinação e atrações gratuitas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No próximo sábado (18/10), das 10h às 16h, o Parque Tecnológico da Saúde, na Cidade Industrial de Curitiba, será transformado em um grande espaço de convivência entre ciência e comunidade. É a terceira edição do Fiocruz pra Você – Juntos pela Saúde, iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que convida o público a viver um dia de aprendizado, diversão e cuidado com a saúde.

A proposta é aproximar a ciência das pessoas por meio de atividades interativas de divulgação científica, serviços de saúde, cultura e cidadania. A programação inclui vacinação para todas as idades, vacinação de pets, oficinas, exposições científicas, brincadeiras infantis, teatro da Guarda Municipal e Teatro Família Folha, além do Sine Móvel, com serviços de empregabilidade.

Tudo com entrada livre e gratuita.

No Paraná, o projeto teve início em 2023 e, desde então, já reuniu mais de 2.200 visitantes, com destaque para as ações de multivacinação, que aplicaram centenas de doses e ajudaram a fortalecer a confiança nas vacinas e na ciência. A edição 2025 é promovida pela Fiocruz Paraná, em parceria com o IBMP (Instituto de Biologia Molecular do Paraná), a Wolbito, o Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná) e a Prefeitura Municipal de Curitiba.

Segundo o diretor da Fiocruz Paraná, Fabiano Figueiredo, o evento é uma celebração do compromisso da instituição com a saúde pública: “O Fiocruz pra Você é um espaço de encontro entre ciência e sociedade. Valoriza a saúde como um direito de todos e incentiva a população a se engajar em práticas de cuidado e prevenção”.

Ele destaca que o evento também é uma oportunidade para combater a desinformação, especialmente em temas ligados à vacinação: “Esse evento aproxima a saúde e a ciência da população e mostra a realidade do trabalho científico. É também uma forma de combater as fake news, que prejudicam a saúde pública — principalmente as que desestimulam a vacinação. As vacinas são seguras e passam por estudos rigorosíssimos antes de chegarem à população”.

O Parque Tecnológico da Saúde fica na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775 – CIC, Curitiba.