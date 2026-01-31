Esquenta de carnaval em chácara na RMC tem day use de piscina, shows e contato com a natureza

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A menos de uma semana do início oficial da folia, o Esquenta Carnaval na Chácara Esperança promete agitar a Região Metropolitana de Curitiba com uma programação que une música, natureza e diversão. O evento, marcado para 7 de fevereiro, a partir das 10h, oferecerá mais de 10 horas de música para os foliões que buscam antecipar o clima carnavalesco em um ambiente ao ar livre.

Localizada na Estrada da Ribeira, em Colombo, a chácara se transformará em palco para apresentações do Grupo Miguelagem, com seu repertório de samba e pagode, e do Grupo Cacique Marroquino, que trará o melhor do rock nacional. A programação inclui ainda um aulão de forró no gramado, conduzido pelos professores Deuziane Costa e Gil Costa.

O DJ Luizinho promete manter a energia elevada com uma seleção musical diversificada, passando por ritmos como axé, bachata, bolero, forró, funk, pagode, piseiro, pop rock nacional, zouk, salsa e samba, garantindo que ninguém fique parado.

Para quem busca aproveitar o dia completo, a estrutura da chácara oferece piscinas, campo de futebol, quadra de vôlei e até opção de pesca esportiva. O estacionamento amplo facilita o acesso dos visitantes, que poderão permanecer no local durante todo o dia.

Entre uma dança e outra, os participantes encontrarão um espaço zen com serviços de spa dos pés e quick massagem oferecidos pela Marcia Krupzak Massotherapy. Para quem deseja levar uma lembrança permanente da festa, o estúdio SAGAIZ TATTOO estará realizando flash tattoos durante o evento.

A gastronomia também foi pensada para complementar a experiência, com comidas de boteco e bebidas geladas disponíveis para os foliões se refrescarem entre uma atração e outra.

O Esquenta Carnaval se apresenta como uma opção para quem busca diversão com segurança e conforto, em um ambiente que une a alegria característica do carnaval com o contato direto com a natureza. Fantasias e adereços coloridos são bem-vindos para compor o clima festivo que antecipa a maior celebração popular do país.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 30, com opção de reserva de mesas pelo telefone (41) 99293-1749. Veja mais no instagram.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉